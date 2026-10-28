100 % Physique France : date de sortie, casting et Ngannou

100 % Physique arrive en France. L’adaptation française de Physical: 100, la compétition coréenne de Netflix, réunit le casting le plus prestigieux de toutes les versions à ce jour : l’ancien champion poids lourds de l’UFC Francis Ngannou, la star du kickboxing et du MMA Cédric Doumbè, des champions olympiques et plusieurs des plus grands YouTubeurs du pays, avec 200 000 € pour le vainqueur, soit deux fois la dotation italienne.

Voici tous les candidats confirmés à ce jour, qui ils sont, et ce que les versions mexicaine et italienne nous apprennent sur le profil du futur gagnant. Nous mettrons cette page à jour dès que Netflix annoncera la date de sortie et le reste des 100 candidats.

100 % Physique France en bref Titre original : Physical: 100 (Corée du Sud)

Physical: 100 (Corée du Sud) Date de sortie : pas encore annoncée (nous mettrons cette page à jour)

pas encore annoncée (nous mettrons cette page à jour) Candidats : 100, venus des sports de combat, du culturisme, du CrossFit, du rugby, de l’athlétisme et d’ailleurs ; une vingtaine de noms connus à ce jour

100, venus des sports de combat, du culturisme, du CrossFit, du rugby, de l’athlétisme et d’ailleurs ; une vingtaine de noms connus à ce jour Dotation : 200 000 €

200 000 € Production : Adventure Line Productions (Banijay France), qui produit Koh-Lanta et Fort Boyard

Adventure Line Productions (Banijay France), qui produit Koh-Lanta et Fort Boyard Têtes d’affiche : Francis Ngannou, Cédric Doumbè, Tibo InShape, Estelle Mossely, Romane Dicko, Luc Abalo

Netflix n’a pas encore annoncé de date. La version française a été dévoilée en juillet 2026 (Banijay), et What’s on Netflix l’annonçait « dans les prochains mois ». Netflix a déjà une page dédiée au programme, sans date. La presse française, comme Série Ophile, évoque l’automne 2026 ou le début de 2027. Nous ajouterons la date ici dès qu’elle sera officielle.

Les têtes d’affiche

Francis Ngannou

La grande attraction. Ancien champion poids lourds de l’UFC et l’un des plus gros frappeurs de l’histoire du sport, Ngannou a depuis affronté Tyson Fury et Anthony Joshua en boxe et combat au PFL. C’est aussi le plus gros gabarit, dans un format qui, jusqu’ici, n’a pas récompensé la masse : voir ce que le Mexique et l’Italie nous apprennent, plus bas.

Cédric Doumbè

Ancien champion du monde de kickboxing, devenu l’une des plus grandes attractions des sports de combat français après son passage au MMA avec le PFL. À surveiller dans toutes les épreuves en un contre un.

Tibo InShape

Le YouTubeur fitness le plus connu de France, suivi par des millions d’abonnés pour ses vidéos d’entraînement et de défis. Un créateur de contenu avec une vraie base d’entraînement : c’est exactement le profil qui est allé plus loin que prévu dans les autres versions.

Les olympiens

Estelle Mossely : championne olympique de boxe à Rio en 2016.

championne olympique de boxe à Rio en 2016. Romane Dicko et Amandine Buchard : deux des meilleures judokas françaises, toutes deux médaillées olympiques.

et deux des meilleures judokas françaises, toutes deux médaillées olympiques. Luc Abalo : ancien international de handball, double champion olympique.

ancien international de handball, double champion olympique. Christophe Lemaitre : sprinteur, médaillé olympique sur 200 m.

Les autres candidats confirmés

Benoît Paire : joueur de tennis.

joueur de tennis. IbraTV : créateur de vidéos de MMA et de boxe, plus de 5 millions d’abonnés.

créateur de vidéos de MMA et de boxe, plus de 5 millions d’abonnés. LeBouseuh : créateur de contenu fitness, humour et interviews.

créateur de contenu fitness, humour et interviews. Henry Tran : créateur de contenu humoristique.

créateur de contenu humoristique. Brawks : streamer e-sport.

streamer e-sport. DaEtienne (Étienne Ca) : ancien basketteur professionnel et streamer.

ancien basketteur professionnel et streamer. Alexis Landot : spécialiste de l’escalade urbaine.

spécialiste de l’escalade urbaine. Léo Primal : YouTubeur d’exploration urbaine.

YouTubeur d’exploration urbaine. Jean Gab’1, Bosh et Hatik : rappeurs et acteurs.

rappeurs et acteurs. Ragnar Le Breton : humoriste.

Le casting confirmé à ce jour

Nom Qui est-ce ? Francis Ngannou Ancien champion poids lourds de l’UFC Cédric Doumbè Kickboxing et MMA (PFL) Estelle Mossely Championne olympique de boxe Romane Dicko Judo, médaillée olympique Amandine Buchard Judo, médaillée olympique Luc Abalo Handball, champion olympique Christophe Lemaitre Sprinteur Benoît Paire Joueur de tennis Tibo InShape YouTubeur fitness IbraTV Créateur MMA et boxe LeBouseuh Créateur fitness et humour Henry Tran Créateur humoristique Brawks Streamer e-sport DaEtienne (Étienne Ca) Ex-basketteur, streamer Alexis Landot Escalade urbaine Léo Primal YouTubeur urbex Jean Gab’1 Rappeur et acteur Bosh Rappeur et acteur Hatik Rappeur et acteur Ragnar Le Breton Humoriste

Cela fait 20 candidats sur 100. Selon Netflix et la production, les autres viennent des sports de combat, du culturisme, du CrossFit, du rugby, de l’athlétisme et d’ailleurs.

Qui peut gagner ? Les leçons du Mexique et de l’Italie

Si les deux premières versions européenne et latino-américaine servent de repère, ne pariez pas sur le plus gros gabarit. 100 % Physique : Mexique a été remporté par un spécialiste de course à obstacles de 38 ans. En Italie, les six finalistes comptaient deux judokas, un surfeur, un pompier, un footballeur et un DJ, mais aucun des poids lourds, et c’est le judoka Emanuele Bruno qui a gagné, après près de deux heures de « pousse-pousse » (le contraire du tir à la corde) face à un pompier.

Les épreuves d’endurance statique pèsent lourd. L’Italie a commencé par une planche qui a duré 1 h 27 et a réduit le groupe à six avec une suspension d’une heure. La force de préhension et la force relative au poids de corps comptent plus que la masse (voir notre guide du dead hang, en anglais).

L’Italie a commencé par une planche qui a duré 1 h 27 et a réduit le groupe à six avec une suspension d’une heure. La force de préhension et la force relative au poids de corps comptent plus que la masse (voir notre guide du dead hang, en anglais). La lutte paie. Les deux versions ont commencé par des duels pour un ballon. Bonne nouvelle pour Doumbè, Ngannou et les judokas Dicko et Buchard : en Italie, les deux judokas ont été les athlètes les plus marquants. L’un a gagné la suspension d’une heure, l’autre l’émission.

Les deux versions ont commencé par des duels pour un ballon. Bonne nouvelle pour Doumbè, Ngannou et les judokas Dicko et Buchard : en Italie, les deux judokas ont été les athlètes les plus marquants. L’un a gagné la suspension d’une heure, l’autre l’émission. Le cardio fait la différence à la fin. La demi-finale mexicaine, c’était deux manches de 20 minutes de tours de piste au sprint. Voir toutes les épreuves du Mexique et toutes celles de l’Italie (en anglais).

La demi-finale mexicaine, c’était deux manches de 20 minutes de tours de piste au sprint. Voir toutes les épreuves du Mexique et toutes celles de l’Italie (en anglais). Surveillez les profils complets : les judokas, les combattants qui ont du cardio, et tous les adeptes de CrossFit ou de course à obstacles parmi les 80 candidats encore inconnus.

Questions fréquentes

Quand sort 100 % Physique France ?

Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie. Nous mettrons cette page à jour dès qu’elle sera connue.

Francis Ngannou participe-t-il à 100 % Physique France ?

Oui. L’ancien champion poids lourds de l’UFC fait partie des premiers candidats confirmés.

Combien gagne le vainqueur ?

200 000 €, deux fois les 100 000 € de la version italienne.

Qui produit 100 % Physique France ?

Adventure Line Productions, filiale de Banijay France, qui produit aussi Koh-Lanta et Fort Boyard.

Qui a gagné les autres versions ?

Le Mexique a été remporté par Ángel Quintero, spécialiste de course à obstacles, et l’Italie par le judoka Emanuele Bruno.

En anglais : la page complète sur Physical 100: France, toutes les versions de Physical 100 et leurs vainqueurs, la finale italienne et le casting mexicain.

Cet article a été écrit en anglais par la rédaction australienne de Men’s Fitness Online et traduit en français avec l’aide de l’intelligence artificielle. Si vous trouvez une erreur, écrivez-nous à editor@mensfitnessonline.com.au.