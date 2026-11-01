A Batalha dos 100: todas as versões, vencedores e prêmios

A Batalha dos 100 (Physical: 100) começou como um reality coreano em torno de uma pergunta: como é o corpo mais completo? Três anos depois, virou franquia. A Netflix já tem versões lançadas ou em produção na Coreia, na Ásia, na Itália, no México, nos Estados Unidos, na França e na Suécia.

Este é o nosso guia de todas as edições: quando estreiam, quanto pagam e quem ganhou. E a pergunta que mais aparece no Brasil: vai ter A Batalha dos 100: Brasil? Atualizamos a página a cada nova temporada.

A Batalha dos 100: vencedores e prêmios de todas as versões

Edição Prêmio Vencedor A Batalha dos 100, 1ª temporada

jan. 2023 ₩300 milhões (cerca de US$ 220 mil) Woo Jin-yong A Batalha dos 100, 2ª temporada (Underground)

mar. 2024 ₩300 milhões (cerca de US$ 220 mil) Amotti (Kim Jae-hong) A Batalha dos 100: Ásia (8 países)

out. 2025 ₩1 bilhão (cerca de US$ 740 mil) Coreia do Sul A Batalha dos 100: Itália

set. 2026 €100 mil (cerca de US$ 115 mil) Emanuele Bruno A Batalha dos 100: México

set. 2026 3 milhões de pesos (cerca de US$ 165 mil) Ángel Quintero Estados Unidos

gravada em 2026, sem data A anunciar – França (100 % Physique)

sem data €200 mil (cerca de US$ 225 mil) – Suécia

2027 1 milhão de coroas suecas (cerca de US$ 100 mil) – Todas as versões de A Batalha dos 100 até 30 de outubro de 2026. Conversões pelo câmbio de 5 de outubro de 2026, arredondadas.

Vai ter A Batalha dos 100: Brasil?

Por enquanto, não. Até 30 de outubro de 2026, a Netflix não anunciou nenhuma versão brasileira. As versões confirmadas são as da Itália e do México (já lançadas), dos Estados Unidos, da França e da Suécia.

A procura existe: as buscas por “batalha dos 100 brasil” dispararam em setembro de 2026, quando estrearam as versões italiana e mexicana. E o modelo já funciona fora da Coreia: a maioria das novas versões é feita por produtoras do grupo Banijay, dono das empresas por trás das edições da Itália, do México, da França e da Suécia. Se a Netflix anunciar uma versão brasileira, vamos noticiar aqui.

A Batalha dos 100 (Coreia do Sul)

O original foi criado pelo produtor Jang Ho-gi, da emissora MBC, e estreou na Netflix em 24 de janeiro de 2023. Cem atletas (fisiculturistas, atletas olímpicos, lutadores de MMA, militares, bombeiros) ganharam cada um um molde de gesso do próprio tronco. Quem perde, quebra o seu.

Participantes de A Batalha dos 100 na arena. Imagem: Netflix

A 1ª temporada foi vencida por Woo Jin-yong, atleta de CrossFit e snowboarder de 37 anos, com Jung Hae-min em segundo. A própria Netflix destacou o resultado: o atleta de resistência, magro, venceu os fisiculturistas. A 2ª temporada, Underground, estreou em 19 de março de 2024 e seguiu o mesmo caminho: o praticante de CrossFit e youtuber Amotti (Kim Jae-hong) venceu o ex-bombeiro Hong Beom-seok na final e levou os ₩300 milhões.

Underground, a segunda temporada coreana. Imagem: Netflix

A Batalha dos 100: Ásia

Os oito capitães de A Batalha dos 100: Ásia, entre eles o australiano Robert Whittaker (fileira de baixo, terceiro da esquerda). Imagem: Netflix

Na terceira temporada, a Netflix foi para o continente. A Batalha dos 100: Ásia estreou em 28 de outubro de 2025 com oito seleções de seis atletas e um prêmio de ₩1 bilhão, cerca de US$ 700 mil. Entre os capitães estavam Manny Pacquiao (Filipinas), Superbon (Tailândia) e Yushin Okami (Japão).

A Coreia do Sul, capitaneada pelo lutador de MMA Kim Dong-hyun, venceu a Mongólia por 2 a 0 na final. A Austrália, do ex-campeão do UFC Robert Whittaker, terminou em quarto.

A Batalha dos 100: Itália

Participantes de A Batalha dos 100: Itália no Coliseu, em Roma. Imagem: Netflix

Foi a primeira versão de um único país fora da Coreia. Physical Italia: da 100 a 1 estreou em 11 de setembro de 2026, foi produzida pela Endemol Shine Italy e pagou €100 mil. Os episódios saíram em lotes semanais, e a final, lançada em 2 de outubro, foi vencida pelo judoca Emanuele Bruno, que derrotou o bombeiro Tommaso Nisi. O campeão olímpico de argolas Jury Chechi caiu na primeira semana. Os seis finalistas foram os campeões de judô Manuel Lombardo e Emanuele Bruno, o bombeiro Tommaso Nisi, o campeão de surfe Edoardo Papa, o jogador de futebol Matteo Sartori e o DJ Giulio Domi. Leia também, em italiano: quem é Emanuele Bruno.

A Batalha dos 100: México

Habilidad Física 100: México, da Endemol Shine Boomdog, estreou em 16 de setembro de 2026 e lançou a final uma semana depois. O vencedor foi Ángel Quintero, corredor de obstáculos de 38 anos que chegou a ser eliminado e voltou pela repescagem. Na final, carregando sacos, ele venceu o capitão do exército Jesús Cárcamo e levou 3 milhões de pesos.

Jesús Cárcamo, vice-campeão de A Batalha dos 100: México

O favorito do público foi Freddy Bautista, o “Albañil Legendario” (pedreiro lendário), um trabalhador da construção civil que formou o físico no próprio trabalho. Em espanhol: quem é Freddy Bautista.

As próximas: Estados Unidos, França e Suécia

Estados Unidos

A Netflix anunciou a versão americana em maio de 2024, com produção da A. Smith & Co. Productions. As gravações começaram em Toronto no fim de julho de 2026. Ainda não há data de estreia nem valor do prêmio.

França (100 % Physique)

A Netflix encomendou a versão francesa em julho de 2026. Ela é produzida pela ALP (Adventure Line Productions), do grupo Banijay France, e o vencedor leva €200 mil, o dobro do prêmio italiano. Ainda sem data, mas o elenco inclui o ex-campeão peso-pesado do UFC Francis Ngannou, Cédric Doumbè e o youtuber Tibo InShape. Em francês: elenco e data de estreia de 100 % Physique.

Suécia

As gravações começaram em Sandviken em maio de 2026, com produção da Meter Entertainment (Banijay Nordic), estreia prevista para 2027 e prêmio de 1 milhão de coroas suecas. A Netflix anunciou os 100 participantes em 14 de maio (Netflix). Entre eles estão as nadadoras Sarah Sjöström e Therese Alshammar, o ex-lutador do UFC Alexander Gustafsson e o campeão olímpico de esqui André Myhrer.

Que tipo de atleta ganha A Batalha dos 100?

Até agora, um padrão se repete. Os vencedores das duas temporadas coreanas eram atletas de CrossFit, e o campeão do México é corredor de obstáculos e competidor de HYROX. Os fisiculturistas, os pesos-pesados e os nomes mais famosos costumam cair antes da final.

Isso porque a maioria das provas não é teste de força máxima. São esforços longos e sofridos: ficar pendurado, empurrar, carregar e correr até o corpo aguentar. Elas premiam um bom condicionamento aeróbico, resistência de força e a capacidade de dosar o esforço, as mesmas qualidades que decidem provas híbridas como o HYROX.

Os nomes de A Batalha dos 100 pelo mundo

A Netflix dá um título local a cada versão, por isso o mesmo programa aparece com nomes diferentes nas buscas:

Versão Netflix Brasil Título original Coreia A Batalha dos 100 Physical: 100 (피지컬: 100) Ásia A Batalha dos 100: Ásia Physical: Asia Itália A Batalha dos 100: Itália Physical Italia: da 100 a 1 México A Batalha dos 100: México Habilidad Física 100: México França a anunciar 100 % Physique Fontes: páginas dos títulos na Netflix Brasil (Itália, México) e Omelete (Ásia).

Perguntas frequentes

Quantas versões de A Batalha dos 100 existem?

Oito edições foram lançadas ou anunciadas: duas temporadas coreanas, A Batalha dos 100: Ásia e as versões da Itália, do México, dos Estados Unidos, da França e da Suécia.

Quem ganhou A Batalha dos 100: Itália?

O judoca Emanuele Bruno, que venceu o bombeiro Tommaso Nisi na final e levou €100 mil.

Quem ganhou A Batalha dos 100: México?

Ángel Quintero, corredor de obstáculos de 38 anos, que voltou pela repescagem e venceu Jesús Cárcamo na final.

Quem ganhou A Batalha dos 100: Ásia?

A Coreia do Sul, capitaneada por Kim Dong-hyun, que venceu a Mongólia por 2 a 0 na final.

Qual versão paga o maior prêmio?

A Batalha dos 100: Ásia, com ₩1 bilhão (cerca de US$ 700 mil). Entre as versões de um só país, os €200 mil da França são o maior prêmio anunciado até agora.

Vai ter 3ª temporada da versão coreana?

A terceira temporada foi a A Batalha dos 100: Ásia. A Netflix ainda não deu data para a próxima temporada coreana.

Em inglês: todas as versões de Physical 100, a final italiana, o elenco mexicano, o resultado de Physical: Asia e tudo sobre a versão americana.

Este artigo foi escrito em inglês pela redação australiana da Men’s Fitness Online e traduzido para o português com a ajuda de inteligência artificial. Se encontrar algum erro, escreva para editor@mensfitnessonline.com.au.