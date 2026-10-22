Karl Bushby: 28 años y 48.000 km caminando para volver a casa

El 1 de noviembre de 1998, un exparacaidista británico salió de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, con unos 500 dólares y sin patrocinadores. Volvía a casa caminando, a Hull, en el norte de Inglaterra. Casi 28 años y unos 48.000 kilómetros después, Karl Bushby está a punto de llegar.

Se impuso dos reglas: ningún transporte para avanzar, y no volver a casa si no era a pie (karlbushby.world). Lo llevaron por 29 países, sobre un mar congelado, a través de una de las selvas más peligrosas del mundo, hasta enfrentarse a una prohibición de entrada en Rusia, a nado por el mar Caspio y, este mes, a través del canal de la Mancha.

Karl Bushby en camino: un descanso en la selva (arriba) y su carro en una carretera del desierto (abajo). Fotos: Instagram.

Última actualización · ¿dónde está Karl Bushby? Última posición confirmada, 22 de octubre de 2026: Karl Bushby llegó a nado a Shakespeare Beach, cerca de Dover, el 5 de octubre y retomó la marcha hacia Hull el 9 de octubre, con unos 400 km por delante. Se le espera en casa de su madre, cerca de Hull, a principios de noviembre. Actualizaremos este recuadro en cuanto haya una nueva posición confirmada.

Karl Bushby en resumen Nació: el 30 de marzo de 1969 en Hull, Inglaterra (57 años)

el 30 de marzo de 1969 en Hull, Inglaterra (57 años) Trayectoria: ingresó en el ejército británico a los 16 y sirvió 11 años en el Regimiento de Paracaidistas

ingresó en el ejército británico a los 16 y sirvió 11 años en el Regimiento de Paracaidistas La expedición: la Goliath Expedition, de Punta Arenas (Chile) a Hull

la Goliath Expedition, de Punta Arenas (Chile) a Hull Salida: 1 de noviembre de 1998

1 de noviembre de 1998 Distancia: unos 48.000 km recorridos, casi todos a pie, por 29 países

unos 48.000 km recorridos, casi todos a pie, por 29 países Las reglas: ningún transporte para avanzar, y no volver a casa si no es a pie

ningún transporte para avanzar, y no volver a casa si no es a pie Llegada: Hull, prevista para principios de noviembre de 2026

Hull, prevista para principios de noviembre de 2026 Película: Walk of Life, de Werner Herzog

¿Quién es Karl Bushby?

Karl Bushby nació en Hull el 30 de marzo de 1969. Entró en el ejército a los 16 años y sirvió 11 en el 3.er batallón del Regimiento de Paracaidistas (Wikipedia). La idea, tal como la cuenta en su web: una sola línea ininterrumpida en el mapa, desde el extremo de Sudamérica hasta la puerta de su casa. Calculaba que tardaría unos 12 años.

Karl Bushby durante la Goliath Expedition. Image: NapoleoqqBonaparte, own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Las dos reglas

Estas reglas explican por qué la expedición ha durado casi 28 años, y le dan sentido a la hazaña. Nada con motor puede hacerle avanzar en la ruta, y solo puede volver a casa caminando.

No le impiden interrumpir temporalmente el recorrido. Cuando se le acababan los visados, volaba para esperar en otro sitio, a Bogotá en 2002 y varias veces a México, y después volvía al punto donde se había detenido para seguir (Wikipedia). En junio de 2026, cuando Eurotunnel le negó cruzar a pie por la galería de servicio del túnel del canal de la Mancha, la única forma de pasar por sus propios medios era nadar.

El libro de Karl Bushby Giant Steps (Sphere, 2007, en inglés) cuenta el viaje hasta Rusia, incluida la travesía del estrecho de Bering. Portada: Sphere/Hachette.

La ruta, año a año

Cuándo Lugar y acontecimientos 1 nov. 1998 Sale de Punta Arenas, Chile Feb. 2001 Cruza el Tapón del Darién hasta Panamá; 18 días de cárcel por entrar sin visado Abr. 2002 Entra en Estados Unidos por Nogales, Arizona Mar. 2006 Cruza a pie el estrecho de Bering congelado, de Alaska a Rusia, con Dimitri Kieffer; detenido por guardias fronterizos rusos 2013–2014 Rusia le prohíbe la entrada durante cinco años; cruza Estados Unidos a pie hasta la embajada rusa en Washington; la prohibición se anula en octubre de 2014 2017–2018 Mongolia, luego China con escolta policial 2019–2020 Uzbekistán; no pudo continuar desde la frontera entre Turkmenistán e Irán por problemas de visado, y después llegó la COVID-19 Ago. 2024 Cruza a nado el mar Caspio, unos 290 km de Kazajistán a Azerbaiyán, en 31 días 2025 Turquía, Bulgaria, Rumanía, Hungría (Budapest en noviembre), Eslovaquia Sep. 2026 Bélgica, y entra en Francia el 20 de septiembre 5 oct. 2026 Cruza el canal de la Mancha a nado y llega cerca de Dover, 28 años exactos después de salir de Hull Principios de nov. 2026 Llegada prevista a Hull Fuentes: Wikipedia, AP, karlbushby.world.

Los momentos más duros

El Tapón del Darién

La selva sin carreteras entre Colombia y Panamá es uno de los tramos más peligrosos del planeta para cruzar a pie. Bushby lo atravesó a principios de 2001 y después pasó 18 días en una cárcel panameña por entrar sin visado.

Caminar sobre un mar congelado

En marzo de 2006, junto a Dimitri Kieffer, cruzó el estrecho de Bering sobre el hielo marino, de Alaska a Rusia, en unas dos semanas. Al llegar, los guardias fronterizos rusos los detuvieron; un recurso les permitió continuar.

Vetado en Rusia

Rusia le negó el visado en 2012 y en 2013 le prohibió la entrada durante cinco años. Su respuesta: más de 4.800 km a pie a través de Estados Unidos hasta la embajada rusa en Washington. La prohibición se anuló en octubre de 2014.

El mar Caspio a nado

Sin poder atravesar Irán ni Rusia, en agosto de 2024 cruzó a nado el mar Caspio con Angela Maxwell y dos nadadores azerbaiyanos: unos 290 km en 31 días.

El canal de la Mancha

Al no poder atravesar el túnel a pie, cruzó el canal de la Mancha a nado, con un permiso especial de las autoridades francesas y británicas, según la agencia AP, en unas 20 horas repartidas en tres días (AP). Llegó a Shakespeare Beach, cerca de Dover, el 5 de octubre de 2026, 28 años exactos después de salir de Hull, y lo recibieron su padre, Keith, y el cineasta Werner Herzog.

¿Por qué tardó 28 años?

Esperaba tardar 12. El mayor problema fueron los visados, según AP, además de los patrocinadores perdidos tras la crisis financiera de 2008, la COVID-19 y las guerras y la política en la ruta (AP). Sus reglas le obligaban a esperar a que se resolviera cada bloqueo en lugar de esquivarlo en avión.

¿Cuándo llegará Karl Bushby a Hull?

Salió de Dover hacia el norte el 9 de octubre, con unos 400 km por delante, y se le espera en casa de su madre, Angela, cerca de Hull, a principios de noviembre. No la ve desde 2015 (AP).

¿Hay un documental sobre Karl Bushby?

Sí. Werner Herzog está haciendo un largometraje sobre el viaje, Walk of Life (AP). Todavía no hay fecha de estreno.

Karl Bushby: preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo lleva caminando Karl Bushby?

Desde el 1 de noviembre de 1998: casi 28 años. Salió de Hull rumbo a Chile el 5 de octubre de 1998.

¿Cuántos kilómetros ha recorrido Karl Bushby?

Unos 48.000 km por 29 países, casi todos a pie, más dos largas travesías a nado.

¿Dónde está Karl Bushby ahora?

En el último tramo, de Dover a Hull. Llegó tras cruzar a nado el canal de la Mancha el 5 de octubre de 2026 y retomó la marcha el 9 de octubre.

¿Cuántos años tiene Karl Bushby?

57. Nació el 30 de marzo de 1969.

¿Por qué Karl Bushby cruzó a nado el canal de la Mancha?

Sus reglas prohíben cualquier transporte para avanzar, y Eurotunnel no le permitió cruzar a pie por la galería de servicio del túnel.

Este artículo fue escrito en inglés por la redacción australiana de Men’s Fitness Online y traducido al español con ayuda de inteligencia artificial. Si encuentras un error, escríbenos a editor@mensfitnessonline.com.au. Versión original: Karl Bushby (English).