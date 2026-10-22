Karl Bushby: dopo 28 anni e 48.000 km, il ritorno a casa

Il 1° novembre 1998 un ex paracadutista britannico partì da Punta Arenas, all’estremità meridionale del Cile, con circa 500 dollari e nessuno sponsor. Aveva deciso di tornare a piedi fino a casa sua, a Hull, nel nord dell’Inghilterra. Quasi 28 anni e circa 48.000 chilometri dopo, Karl Bushby è quasi arrivato.

Si è dato due regole: nessun mezzo di trasporto per avanzare, e nessun ritorno a casa se non a piedi (karlbushby.world). Lo hanno portato attraverso 29 Paesi, su un mare ghiacciato, in una delle giungle più pericolose del mondo, dovendo affrontare un divieto d’ingresso in Russia, a nuoto attraverso il Mar Caspio e, questo mese, attraverso la Manica.

Karl Bushby in cammino: una pausa nella giungla (in alto) e il suo carretto su una strada nel deserto (in basso). Foto: Instagram.

Ultimo aggiornamento · dov’è Karl Bushby ora? Ultima posizione confermata, 22 ottobre 2026: Karl Bushby è arrivato a nuoto a Shakespeare Beach, vicino a Dover, il 5 ottobre ed è ripartito verso Hull il 9 ottobre, con circa 400 km davanti a sé. È atteso a casa della madre, vicino a Hull, all’inizio di novembre. Aggiorneremo questo riquadro non appena ci sarà una nuova posizione confermata.

Karl Bushby in breve Nato: il 30 marzo 1969 a Hull, Inghilterra (57 anni)

il 30 marzo 1969 a Hull, Inghilterra (57 anni) Carriera: entrato nell’esercito britannico a 16 anni, ha servito 11 anni nel Parachute Regiment

entrato nell’esercito britannico a 16 anni, ha servito 11 anni nel Parachute Regiment La spedizione: la Goliath Expedition, da Punta Arenas (Cile) a Hull

la Goliath Expedition, da Punta Arenas (Cile) a Hull Partenza: 1° novembre 1998

1° novembre 1998 Distanza: circa 48.000 km percorsi, quasi tutti a piedi, attraverso 29 Paesi

circa 48.000 km percorsi, quasi tutti a piedi, attraverso 29 Paesi Le regole: nessun mezzo di trasporto per avanzare, e nessun ritorno a casa se non a piedi

nessun mezzo di trasporto per avanzare, e nessun ritorno a casa se non a piedi Arrivo: Hull, previsto all’inizio di novembre 2026

Hull, previsto all’inizio di novembre 2026 Film: Walk of Life, di Werner Herzog

Chi è Karl Bushby?

Karl Bushby è nato a Hull il 30 marzo 1969. Entrato nell’esercito a 16 anni, ha servito 11 anni nel 3° battaglione del Parachute Regiment (Wikipedia). L’idea, come la racconta sul suo sito: un’unica linea ininterrotta sulla mappa, dalla punta del Sud America fino alla porta di casa. Pensava di metterci 12 anni.

Karl Bushby durante la Goliath Expedition. Image: NapoleoqqBonaparte, own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Le due regole

Sono le regole a spiegare i 28 anni, e a dare senso all’impresa. Niente di motorizzato può farlo avanzare lungo il percorso, e a casa può tornare solo a piedi.

Le regole, però, non gli impediscono di interrompere temporaneamente il percorso. Quando i visti scadevano, prendeva l’aereo per aspettare altrove, a Bogotá nel 2002 e più volte in Messico, poi tornava dove si era fermato e ripartiva (Wikipedia). Nel giugno 2026, quando Eurotunnel gli ha negato il permesso di attraversare a piedi la galleria di servizio del tunnel sotto la Manica, l’unico modo per passare con le proprie forze era nuotare.

Il libro di Karl Bushby Giant Steps (Sphere, 2007, in inglese) racconta il viaggio fino alla Russia, compresa la traversata dello Stretto di Bering. Copertina: Sphere/Hachette.

Il percorso, anno per anno

Quando Tappa ed evento 1° nov. 1998 Parte da Punta Arenas, in Cile Feb. 2001 Attraversa il Darién fino a Panama; 18 giorni di carcere per ingresso senza visto Apr. 2002 Entra negli Stati Uniti a Nogales, in Arizona Mar. 2006 Attraversa a piedi lo Stretto di Bering ghiacciato, dall’Alaska alla Russia, con Dimitri Kieffer; fermato dalle guardie di frontiera russe 2013–2014 La Russia gli vieta l’ingresso per cinque anni; lui attraversa a piedi gli Stati Uniti fino all’ambasciata russa a Washington; il divieto viene revocato nell’ottobre 2014 2017–2018 Mongolia, poi Cina sotto scorta della polizia 2019–2020 Uzbekistan; fermato al confine tra Turkmenistan e Iran per problemi di visto, poi il Covid-19 Ago. 2024 Attraversa a nuoto il Mar Caspio, circa 290 km dal Kazakistan all’Azerbaigian, in 31 giorni 2025 Turchia, Bulgaria, Romania, Ungheria (Budapest a novembre), Slovacchia Set. 2026 Belgio, poi in Francia il 20 settembre 5 ott. 2026 Attraversa la Manica a nuoto e tocca terra vicino a Dover, 28 anni esatti dopo aver lasciato Hull Inizio nov. 2026 Atteso a Hull Fonti: Wikipedia, AP, karlbushby.world.

I momenti più duri

Il Darién

La giungla senza strade tra Colombia e Panama è uno dei passaggi a piedi più pericolosi del pianeta. Bushby l’ha superata all’inizio del 2001 e poi ha passato 18 giorni in carcere a Panama per essere entrato senza visto.

A piedi su un mare ghiacciato

Nel marzo 2006, con Dimitri Kieffer, ha attraversato lo Stretto di Bering sul ghiaccio marino, dall’Alaska alla Russia, in circa due settimane. All’arrivo le guardie di frontiera russe li hanno fermati; un ricorso ha permesso di proseguire.

Vietato l’ingresso in Russia

La Russia gli ha negato il visto nel 2012 e nel 2013 gli ha vietato l’ingresso per cinque anni. La sua risposta: oltre 4.800 km a piedi attraverso gli Stati Uniti, fino all’ambasciata russa a Washington. Il divieto è stato revocato nell’ottobre 2014.

Il Mar Caspio a nuoto

Non potendo attraversare né l’Iran né la Russia, nell’agosto 2024 ha attraversato a nuoto il Mar Caspio con Angela Maxwell e due nuotatori azeri: circa 290 km in 31 giorni.

La Manica

Non potendo attraversare il tunnel a piedi, ha attraversato la Manica a nuoto, con un permesso speciale delle autorità francesi e britanniche, secondo l’agenzia AP, in circa 20 ore distribuite su tre giorni (AP). È arrivato a nuoto a Shakespeare Beach, vicino a Dover, il 5 ottobre 2026, 28 anni esatti dopo aver lasciato Hull, accolto dal padre Keith e dal regista Werner Herzog.

Perché ci sono voluti 28 anni?

Ne prevedeva 12. Il problema principale sono stati i visti, secondo AP, insieme agli sponsor persi dopo la crisi finanziaria del 2008, al Covid-19 e a guerre e politica lungo il percorso (AP). Le regole lo costringevano ad aspettare la fine di ogni blocco invece di aggirarlo in aereo.

Quando arriverà Karl Bushby a Hull?

È ripartito da Dover verso nord il 9 ottobre, con circa 400 km da percorrere, ed è atteso a casa della madre, Angela, vicino a Hull, all’inizio di novembre. Non la vede dal 2015 (AP).

Esiste un documentario su Karl Bushby?

Sì. Werner Herzog sta realizzando un lungometraggio sul viaggio, Walk of Life (AP). Non è ancora stata annunciata una data d’uscita.

Karl Bushby: domande frequenti

Da quanto tempo cammina Karl Bushby?

Dal 1° novembre 1998: quasi 28 anni. Aveva lasciato Hull per il Cile il 5 ottobre 1998.

Quanta strada ha fatto Karl Bushby?

Circa 48.000 km attraverso 29 Paesi, quasi tutti a piedi, più due lunghe traversate a nuoto.

Dov’è Karl Bushby adesso?

Nell’ultimo tratto, da Dover a Hull. È arrivato in Inghilterra a nuoto il 5 ottobre 2026 ed è ripartito il 9 ottobre.

Quanti anni ha Karl Bushby?

57. È nato il 30 marzo 1969.

Perché Karl Bushby ha attraversato la Manica a nuoto?

Le sue regole vietano qualsiasi mezzo di trasporto per avanzare, ed Eurotunnel ha rifiutato di farlo passare a piedi nella galleria di servizio del tunnel sotto la Manica.

Questo articolo è stato scritto in inglese dalla redazione australiana di Men’s Fitness Online e tradotto in italiano con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Se trovate un errore, scriveteci a editor@mensfitnessonline.com.au. Versione originale: Karl Bushby (English).