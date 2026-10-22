Karl Bushby : 28 ans et 48 000 km à pied pour rentrer chez lui

Le 1er novembre 1998, un ancien parachutiste britannique quitte Punta Arenas, à la pointe sud du Chili, avec environ 500 dollars et aucun sponsor. Il rentre chez lui, à pied, à Hull, dans le nord de l’Angleterre. Près de 28 ans et environ 48 000 kilomètres plus tard, Karl Bushby y est presque.

Il s’est fixé deux règles : aucun moyen de transport pour avancer, et pas de retour à la maison autrement qu’à pied (karlbushby.world). Elles l’ont mené à travers 29 pays, sur une mer gelée, dans l’une des jungles les plus dangereuses du monde, frappé d’une interdiction d’entrée en Russie, à travers la mer Caspienne à la nage et, ce mois-ci, à travers la Manche.

Karl Bushby en route : une pause dans la jungle (en haut) et sa charrette sur une route du désert (en bas). Photos : Instagram.

Dernière mise à jour · où est Karl Bushby ? Dernière position confirmée, 22 octobre 2026 : Karl Bushby a touché terre à la nage à Shakespeare Beach, près de Douvres, le 5 octobre, puis s’est remis en route vers Hull le 9 octobre, avec environ 400 km à parcourir. Il est attendu chez sa mère, près de Hull, début novembre. Nous mettrons cet encadré à jour au fur et à mesure de sa progression, dès qu’une nouvelle position sera confirmée.

Karl Bushby en bref Né: le 30 mars 1969 à Hull, en Angleterre (57 ans)

le 30 mars 1969 à Hull, en Angleterre (57 ans) Parcours: engagé dans l’armée britannique à 16 ans, il a servi 11 ans au Parachute Regiment

engagé dans l’armée britannique à 16 ans, il a servi 11 ans au Parachute Regiment L’expédition: la Goliath Expedition, de Punta Arenas (Chili) à Hull

la Goliath Expedition, de Punta Arenas (Chili) à Hull Départ: le 1er novembre 1998

le 1er novembre 1998 Distance: environ 48 000 km parcourus, presque entièrement à pied, à travers 29 pays

environ 48 000 km parcourus, presque entièrement à pied, à travers 29 pays Les règles: aucun transport pour avancer, et pas de retour à la maison autrement qu’à pied

aucun transport pour avancer, et pas de retour à la maison autrement qu’à pied Arrivée: Hull, prévue début novembre 2026

Hull, prévue début novembre 2026 Film: Walk of Life, de Werner Herzog

Qui est Karl Bushby ?

Karl Bushby est né à Hull le 30 mars 1969. Il s’engage dans l’armée à 16 ans et sert 11 ans au 3e bataillon du Parachute Regiment (Wikipédia). Son idée, telle qu’il la raconte sur son site : une seule ligne ininterrompue sur une carte, de la pointe de l’Amérique du Sud jusqu’à sa porte. Il pensait y mettre 12 ans.

Karl Bushby pendant la Goliath Expedition. Image: NapoleoqqBonaparte, own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Les deux règles

Ce sont ces règles qui expliquent pourquoi l’expédition a duré près de 28 ans, et qui donnent tout son sens à l’aventure. Rien de motorisé ne peut le faire avancer sur son itinéraire, et il ne peut pas rentrer chez lui autrement qu’à pied.

Elles ne l’empêchent pas de quitter sa ligne. Quand ses visas expiraient, il prenait l’avion pour attendre ailleurs, à Bogotá en 2002 et plusieurs fois au Mexique, puis revenait là où il s’était arrêté pour repartir (Wikipédia). En juin 2026, quand Eurotunnel a refusé de le laisser traverser à pied par la galerie de service du tunnel sous la Manche, il ne lui restait qu’une solution pour franchir la Manche par ses propres moyens : la traverser à la nage.

Le livre de Karl Bushby, Giant Steps (Sphere, 2007, en anglais), raconte le voyage jusqu’en Russie, traversée du détroit de Béring comprise. Couverture : Sphere/Hachette.

Le parcours, année après année

Quand Étape et événement 1er nov. 1998 Départ de Punta Arenas, au Chili Févr. 2001 Traverse le bouchon du Darién jusqu’au Panama ; 18 jours de prison pour entrée sans visa Avr. 2002 Entre aux États-Unis à Nogales, en Arizona Mars 2006 Traverse à pied le détroit de Béring gelé, de l’Alaska à la Russie, avec Dimitri Kieffer ; arrêté par les garde-frontières russes 2013–2014 La Russie l’interdit de territoire pour cinq ans ; il traverse les États-Unis à pied jusqu’à l’ambassade de Russie à Washington ; l’interdiction est levée en octobre 2014 2017–2018 Mongolie, puis Chine sous escorte policière 2019–2020 Ouzbékistan ; bloqué à la frontière entre le Turkménistan et l’Iran faute de visa, puis le Covid-19 Août 2024 Traverse la mer Caspienne à la nage, environ 290 km du Kazakhstan à l’Azerbaïdjan, en 31 jours 2025 Turquie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie (Budapest en novembre), Slovaquie Sept. 2026 Belgique, puis entrée en France le 20 septembre 5 oct. 2026 Traverse la Manche à la nage et touche terre près de Douvres, 28 ans jour pour jour après avoir quitté Hull Début nov. 2026 Arrivée attendue à Hull Sources: Wikipedia, AP, karlbushby.world.

Les moments les plus durs

Le bouchon du Darién

Cette jungle sans route entre la Colombie et le Panama est l’un des passages à pied les plus dangereux de la planète. Karl Bushby l’a franchie début 2001, avant de passer 18 jours en prison au Panama pour être entré sans visa.

Marcher sur une mer gelée

En mars 2006, avec Dimitri Kieffer, il traverse le détroit de Béring sur la banquise, de l’Alaska à la Russie, en une quinzaine de jours. À leur arrivée, les garde-frontières russes les arrêtent ; un recours leur permet de poursuivre.

Interdit de Russie

La Russie lui refuse un visa en 2012, puis l’interdit de territoire pour cinq ans en 2013. Sa réponse : traverser à pied plus de 4 800 km à travers les États-Unis jusqu’à l’ambassade de Russie à Washington. L’interdiction est levée en octobre 2014.

La mer Caspienne à la nage

L’Iran et la Russie lui étant fermés, il traverse la mer Caspienne à la nage en août 2024, avec Angela Maxwell et deux nageurs azerbaïdjanais : environ 290 km en 31 jours.

La Manche

N’ayant pas été autorisé à emprunter à pied le tunnel sous la Manche, il la traverse à la nage, avec une autorisation spéciale des autorités françaises et britanniques, selon l’agence AP, en une vingtaine d’heures réparties sur trois jours (AP). Il touche terre à Shakespeare Beach, près de Douvres, le 5 octobre 2026, 28 ans jour pour jour après avoir quitté Hull, accueilli par son père, Keith, et le cinéaste Werner Herzog.

Pourquoi 28 ans ?

Il en prévoyait 12. Les visas ont été le principal obstacle, selon AP, avec la perte de ses sponsors après la crise financière de 2008, le Covid-19, et les guerres et la politique sur sa route (AP). Ses règles l’obligeaient à attendre la fin de chaque blocage plutôt qu’à le contourner en avion.

Quand Karl Bushby arrivera-t-il à Hull ?

Il est reparti de Douvres vers le nord le 9 octobre, avec environ 400 km à parcourir, et il est attendu chez sa mère, Angela, près de Hull, début novembre. Il ne l’a pas vue depuis 2015 (AP).

Existe-t-il un documentaire sur Karl Bushby ?

Oui. Werner Herzog réalise un long métrage sur son voyage, Walk of Life (AP). Aucune date de sortie n’a été annoncée.

Karl Bushby : questions fréquentes

Depuis combien de temps Karl Bushby marche-t-il ?

Depuis le 1er novembre 1998 : près de 28 ans. Il avait quitté Hull pour le Chili le 5 octobre 1998.

Quelle distance Karl Bushby a-t-il parcourue ?

Environ 48 000 km à travers 29 pays, presque entièrement à pied, plus deux longues traversées à la nage.

Où est Karl Bushby maintenant ?

Sur la dernière étape, de Douvres à Hull. Il a touché terre après avoir traversé la Manche à la nage le 5 octobre 2026 et s’est remis en route le 9 octobre.

Quel âge a Karl Bushby ?

57 ans. Il est né le 30 mars 1969.

Pourquoi Karl Bushby a-t-il traversé la Manche à la nage ?

Ses règles interdisent tout transport pour avancer, et Eurotunnel a refusé qu’il traverse à pied par la galerie de service du tunnel sous la Manche.

Cet article a été rédigé en anglais par la rédaction australienne de Men’s Fitness Online et traduit en français avec l’aide de l’intelligence artificielle. Si vous trouvez une erreur, écrivez-nous à editor@mensfitnessonline.com.au. Version originale: Karl Bushby (English).