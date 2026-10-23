Barkley Marathons : la course que presque personne ne finit

Quarante des ultra-traileurs les plus coriaces du monde attendent devant une barrière jaune, dans les bois du Tennessee. Personne ne sait exactement quand la course va partir. Quand le directeur de course allume une cigarette, c’est parti : cinq boucles sur un parcours non balisé, sans GPS, sans postes de ravitaillement, et 60 heures pour finir. La plupart des années, personne n’y arrive.

C’est la Barkley Marathons, une course si dure qu’en une quarantaine d’années, seules 20 personnes l’ont terminée. Les deux dernières éditions, en 2025 et 2026, se sont achevées sans aucun finisher.

Qu’est-ce que la Barkley Marathons ? La Barkley Marathons est un ultramarathon organisé chaque année dans le parc d’État de Frozen Head, au Tennessee. Les coureurs ont 60 heures pour boucler cinq tours d’un parcours non balisé, officiellement 100 miles (161 km) au total, mais plutôt 130 miles selon l’estimation du directeur de course lui-même. Pas de GPS, pas d’assistance. Pour prouver qu’ils ont fait chaque boucle, les coureurs arrachent des pages de livres cachés le long du parcours. Depuis l’adoption du format actuel en 1995, seules 20 personnes l’ont terminée, les dernières en 2024.

La Barkley Marathons en bref Lieu : parc d’État de Frozen Head, comté de Morgan, Tennessee, États-Unis

parc d’État de Frozen Head, comté de Morgan, Tennessee, États-Unis Créée par : Gary « Lazarus Lake » Cantrell et Karl « Raw Dog » Henn, première édition en 1986

Gary « Lazarus Lake » Cantrell et Karl « Raw Dog » Henn, première édition en 1986 Distance : cinq boucles, officiellement de 20 miles (32 km) chacune ; selon l’estimation de Lazarus Lake, plutôt 26 miles (42 km)

cinq boucles, officiellement de 20 miles (32 km) chacune ; selon l’estimation de Lazarus Lake, plutôt 26 miles (42 km) Dénivelé : souvent estimé à environ 18 000 m (60 000 pieds), une estimation

souvent estimé à environ 18 000 m (60 000 pieds), une estimation Temps limite : 60 heures ; la 4e boucle doit être lancée avant la 36e heure

60 heures ; la 4e boucle doit être lancée avant la 36e heure Participants : une quarantaine (40 au départ en 2026)

une quarantaine (40 au départ en 2026) Frais d’inscription : 1,60 dollar américain

1,60 dollar américain Finishers : 20 coureurs, 26 arrivées au total (après l’édition 2026)

20 coureurs, 26 arrivées au total (après l’édition 2026) Record du parcours : 52 h 03 min 08 s, Brett Maune (États-Unis), 2012

52 h 03 min 08 s, Brett Maune (États-Unis), 2012 Prochaine édition : 2027, date secrète (l’édition 2026 est partie le 14 février)

D’où vient la Barkley Marathons ?

Tout commence par une évasion. En 1977, James Earl Ray, l’homme condamné pour l’assassinat de Martin Luther King, s’évade du pénitencier de Brushy Mountain, à côté de ce qui est aujourd’hui le parc de Frozen Head. Après plus de deux jours de cavale dans les collines, il n’a parcouru que quelques miles quand il est rattrapé. Gary Cantrell, un coureur du coin plus connu sous le nom de Lazarus Lake, estime qu’il aurait pu, lui, en faire 100 dans le même temps.

Avec Karl Henn, il décide de le prouver. La première Barkley, en 1986, fait environ 50 miles avec un temps limite de 24 heures, et personne ne la termine. Elle porte le nom de Barry Barkley, voisin de Cantrell et l’un de ses premiers compagnons de course. Le parcours passe à 100 miles en 1989, et le format actuel, des boucles d’environ 20 miles en 60 heures, est adopté en 1995. Cette année-là, le Britannique Mark Williams devient le premier finisher, en 59 h 28 min 48 s.

Lazarus Lake a aussi créé la Big’s Backyard Ultra, la course du « dernier debout » désormais courue dans le monde entier. L’Australien Phil Gore détient le record du monde de backyard ultra dans ce format.

Comment fonctionne la Barkley Marathons ?

Presque tout, à la Barkley, est pensé pour rendre la course plus difficile.

Le départ de la Barkley Marathons 2009. Photo : Michael Hodge, CC BY 2.0

Le départ est secret. Les coureurs ne connaissent qu’une fenêtre. Une conque retentit environ une heure avant le départ, et la course commence quand Lazarus Lake allume une cigarette.

Les coureurs ne connaissent qu’une fenêtre. Une conque retentit environ une heure avant le départ, et la course commence quand Lazarus Lake allume une cigarette. Cinq boucles, 60 heures. Soit 12 heures par boucle en moyenne, et le chrono tourne pendant que vous vous reposez au camp. Chaque boucle part de la barrière jaune et y revient.

Soit 12 heures par boucle en moyenne, et le chrono tourne pendant que vous vous reposez au camp. Chaque boucle part de la barrière jaune et y revient. Pas de balisage, pas de GPS. Les coureurs s’orientent à la carte et à la boussole, à travers les ronces et des montées raides hors sentier aux noms comme Rat Jaw. Aucun ravitaillement, seulement de l’eau à un ou deux endroits.

Les coureurs s’orientent à la carte et à la boussole, à travers les ronces et des montées raides hors sentier aux noms comme Rat Jaw. Aucun ravitaillement, seulement de l’eau à un ou deux endroits. Les livres. Des livres sont cachés sur le parcours, et les coureurs arrachent la page correspondant à leur numéro de dossard pour prouver leur passage. Ils changent de numéro à chaque boucle. Une page manquante, et c’est la disqualification.

Des livres sont cachés sur le parcours, et les coureurs arrachent la page correspondant à leur numéro de dossard pour prouver leur passage. Ils changent de numéro à chaque boucle. Une page manquante, et c’est la disqualification. Le sens change. Les boucles alternent entre le sens horaire et le sens antihoraire, selon un schéma qui varie d’une année à l’autre. Sur la 5e boucle, le premier choisit son sens, et les autres doivent partir dans l’autre.

Les boucles alternent entre le sens horaire et le sens antihoraire, selon un schéma qui varie d’une année à l’autre. Sur la 5e boucle, le premier choisit son sens, et les autres doivent partir dans l’autre. Taps. Quand un coureur abandonne, un clairon joue Taps, la sonnerie aux morts militaire américaine, à son retour au camp.

Ceux qui bouclent trois tours en moins de 40 heures terminent le « Fun Run ». Officiellement 60 miles, et la plupart des années, c’est le mieux que quiconque parvienne à faire.

Comment s’inscrire à la Barkley Marathons ?

Il n’y a ni site web ni page d’inscription. Les candidatures se font par e-mail, à un moment tenu secret, et la procédure change chaque année. Les candidats rédigent un essai intitulé « Pourquoi je devrais être autorisé à courir la Barkley », et les heureux élus reçoivent une « lettre de condoléances ». Les frais d’inscription s’élèvent à 1,60 dollar.

Les nouveaux, surnommés les « virgins » dans le jargon de la course, apportent aussi une plaque d’immatriculation de leur État ou de leur pays. Les habitués apportent l’objet que Lazarus Lake leur réclame, comme une chemise blanche, une chemise en flanelle ou des chaussettes. Et chaque année, un coureur est désigné comme le « sacrifice humain » : celui que Lazarus Lake estime le moins susceptible de boucler un seul tour, et qui porte le dossard numéro 1.

Quelqu’un a-t-il déjà terminé la Barkley Marathons ?

Oui, mais très peu. Après l’édition 2026, 20 coureurs l’ont terminée, pour 26 arrivées au total, soit environ 2 % des partants. La plupart des années, personne ne finit.

Record Qui et quand Premier finisher Mark Williams (Royaume-Uni), 1995, 59:28:48 Record du parcours Brett Maune (États-Unis), 2012, 52:03:08 Le plus d’arrivées Jared Campbell (États-Unis), 4 (2012, 2014, 2016, 2024) Le plus de finishers en un an 5, en 2024 Première femme finisher Jasmin Paris (Royaume-Uni), 2024, 59:58:21

Le plus cruel échec revient au Canadien Gary Robbins, arrivé à la barrière jaune en 2017 six secondes après la limite des 60 heures, et par le mauvais chemin de surcroît. Ses tentatives sont au cœur du film Where Dreams Go to Die.

2024 : un record de cinq finishers

L’édition 2024, partie le 20 mars, a bousculé toutes les habitudes de la Barkley. Cinq coureurs l’ont terminée, battant le précédent record de trois en une année. L’Ukrainien Ihor Verys, qui vit au Canada, l’a emporté en 58:44:59. John Kelly a signé sa troisième arrivée, Jared Campbell sa quatrième, un record, et Jasmin Paris est devenue la première femme à la terminer, avec 99 secondes d’avance sur la limite (iRunFar, Canadian Running).

Finishers 2024 Temps 1. Ihor Verys (Ukraine/Canada) 58:44:59 2. John Kelly (États-Unis) 59:15:38 3. Jared Campbell (États-Unis) 59:30:32 4. Greig Hamilton (Nouvelle-Zélande) 59:38:42 5. Jasmin Paris (Royaume-Uni) 59:58:21

2025 et 2026 : aucun finisher

Puis le parcours a repris ses droits. En 2025, la course est partie le 18 mars à 11 h 37, le départ le plus tardif jamais enregistré, sur un parcours que les coureurs ont décrit comme plus envahi par la végétation que jamais. Seuls une dizaine de coureurs ont bouclé le premier tour dans les temps, personne n’a terminé, et John Kelly a été le seul à finir le Fun Run, en 39:50:27 (iRunFar).

En 2026, Lazarus Lake a avancé le départ au samedi 14 février, le plus précoce de l’histoire, avec à la clé des journées plus courtes et des nuits plus froides. Quarante coureurs de 15 pays se sont élancés sous la pluie, dans la boue, le froid et le brouillard, dont le Britannique Damian Hall, le Français Mathieu Blanchard et l’Américain Max King. Tous trois ont abandonné dans la 3e boucle. Le Français Sébastien Raichon a été le seul à terminer le Fun Run, en 38:05:46, mais il a manqué la limite des 36 heures pour s’élancer dans la 4e boucle, et pour la deuxième année consécutive, il n’y a eu aucun finisher (iRunFar).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les français de la Barkley (@barkley_marathons_french_team)

La météo à la Lookout Tower, au sommet de Rat Jaw, pendant l’édition 2026. (Photo d’Ashley Harris, partagée par Keith Dunn.)

Quand a lieu la Barkley Marathons 2027 ?

Personne en dehors de la course ne le sait, et c’est tout l’intérêt. La date n’est jamais annoncée à l’avance. Pendant des années, la course a eu lieu entre la mi-mars et début avril, souvent autour du 1er avril, mais l’édition 2026 est partie à la mi-février. Notre avis : attendez-vous de nouveau à la fin de l’hiver, et à ne l’apprendre qu’une fois les coureurs déjà partis.

Il n’existe aucun suivi officiel. Le canal d’information officieux de la course, c’est Keith Dunn, qui publie des mises à jour sur X et Bluesky, et des médias comme iRunFar suivent les résultats boucle après boucle.

Un Australien a-t-il terminé la Barkley ?

Pas encore. Aucun Australien ne figure parmi les 20 finishers. Isobel Ross, de l’État de Victoria, a pris le départ trois fois, la dernière en 2025. Le finisher le plus proche de l’Australie est le Néo-Zélandais Greig Hamilton, quatrième des cinq finishers de 2024. Pour les coureurs d’endurance australiens, la course à suivre est le format backyard : voir notre liste des backyard ultras en Australie.

David Goggins a-t-il couru la Barkley Marathons ?

Non. Malgré de nombreuses recherches qui laissent penser le contraire, David Goggins n’a jamais pris le départ de la Barkley. Il ne figure ni sur la liste des finishers ni dans les résultats 2024, 2025 ou 2026. Un article affirmant qu’il courrait l’édition 2026 était un poisson d’avril, comme le site qui l’a publié l’a reconnu ensuite. Goggins a en revanche couru une autre course de Lazarus Lake : il a remporté la Strolling Jim 40, dans le Tennessee.

Où voir le documentaire sur la Barkley Marathons ?

Le documentaire de 2014 qui a rendu la course célèbre. Affiche : barkleymovie.com

The Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young (2014), le film qui a fait connaître la course, suit l’édition 2012. Aux États-Unis, il est disponible sur Prime Video ; en Australie, on peut le louer ou l’acheter sur Apple TV. Il n’est pas sur Netflix. Les catalogues changent souvent : vérifiez sur JustWatch pour votre pays.

(2014), le film qui a fait connaître la course, suit l’édition 2012. Aux États-Unis, il est disponible sur Prime Video ; en Australie, on peut le louer ou l’acheter sur Apple TV. Il n’est pas sur Netflix. Les catalogues changent souvent : vérifiez sur JustWatch pour votre pays. The Finisher: Jasmin Paris and the Barkley Marathons (2025), produit par Singletrack, raconte la quête de trois ans de Jasmin Paris. Il a été diffusé gratuitement en avant-première sur la chaîne YouTube de Singletrack et projeté au Banff Mountain Film Festival.

(2025), produit par Singletrack, raconte la quête de trois ans de Jasmin Paris. Il a été diffusé gratuitement en avant-première sur la chaîne YouTube de Singletrack et projeté au Banff Mountain Film Festival. Where Dreams Go to Die (2017), d’Ethan Newberry, suit les tentatives de Gary Robbins en 2016 et 2017, et ces six secondes de trop.

Pourquoi la Barkley compte

La plupart des courses sont conçues pour que l’on puisse les finir si l’on est assez en forme. La Barkley est conçue pour que l’on n’y arrive probablement pas, et c’est pour cela que les meilleurs ultra-traileurs du monde y reviennent. Notre avis : à l’ère des montres GPS, des ravitaillements tous les 10 km et du suivi en direct, c’est l’une des dernières courses où l’on est vraiment livré à soi-même, et une arrivée y vaut plus qu’une victoire presque partout ailleurs.

Si vous préférez commencer plus modestement, notre plan d’entraînement marathon gratuit de 16 semaines (en anglais) est un bon point de départ. Et pour mémoire, l’histoire de Phil Gore, qui a couru 119 heures, montre ce que l’autre course de Lazarus Lake exige d’un corps.

FAQ

Quelle est la distance de la Barkley Marathons ?

Officiellement 100 miles (161 km), en cinq boucles de 20 miles. Selon l’estimation de Lazarus Lake lui-même, chaque boucle approche plutôt les 26 miles, soit environ 130 miles (environ 210 km) au total selon cette estimation, en 60 heures maximum.

Combien de personnes ont terminé la Barkley ?

Vingt coureurs, pour 26 arrivées au total, après l’édition 2026. Personne n’a terminé en 2025 ni en 2026.

Pourquoi l’inscription à la Barkley coûte-t-elle 1,60 dollar ?

Ce tarif dérisoire fait partie de l’humour pince-sans-rire de la course. Le vrai prix d’entrée, c’est l’essai, la plaque d’immatriculation pour les nouveaux et les 60 heures.

Peut-on suivre la Barkley en direct ?

Non. Il n’y a ni retransmission ni suivi en ligne. Suivez les publications de Keith Dunn sur X et Bluesky, et les comptes rendus boucle par boucle d’iRunFar.

Qui est la première femme à avoir terminé la Barkley ?

La Britannique Jasmin Paris, en 2024, en 59:58:21, moins de deux minutes avant la limite des 60 heures.

Cet article a été rédigé en anglais par la rédaction australienne de Men’s Fitness Online et traduit en français avec l’aide de l’intelligence artificielle. Si vous trouvez une erreur, écrivez-nous à editor@mensfitnessonline.com.au. Version originale en anglais : Barkley Marathons (English).

Photo principale : Lazarus Lake allume la cigarette qui donne le départ de la course. Photo : Michael Hodge, CC BY 2.0.