Barkley Marathons: das Rennen, das fast niemand beendet

Vierzig der härtesten Ultraläufer der Welt stehen an einem gelben Tor in den Wäldern von Tennessee. Niemand weiß genau, wann das Rennen beginnt. Wenn der Renndirektor sich eine Zigarette anzündet, geht es los: fünf Runden auf einer unmarkierten Strecke, ohne GPS, ohne Verpflegungsstationen und mit 60 Stunden Zeit. In den meisten Jahren kommt niemand ins Ziel.

Das sind die Barkley Marathons, ein Rennen so hart, dass es in rund 40 Jahren nur 20 Menschen beendet haben. Die letzten beiden Ausgaben, 2025 und 2026, endeten ganz ohne Finisher.

Was sind die Barkley Marathons? Die Barkley Marathons sind ein Ultramarathon, der jedes Jahr im Frozen Head State Park in Tennessee stattfindet. Die Läufer haben 60 Stunden für fünf Runden auf einer unmarkierten Strecke, offiziell insgesamt 100 Meilen (161 km), nach Schätzung des Renndirektors selbst aber eher 130 Meilen. Es gibt kein GPS und keine Unterstützung. Als Beweis für jede Runde reißen die Läufer Seiten aus Büchern, die entlang der Strecke versteckt sind. Seit Einführung des heutigen Formats 1995 haben nur 20 Menschen das Rennen beendet, zuletzt 2024.

Die Barkley Marathons auf einen Blick Ort: Frozen Head State Park, Morgan County, Tennessee, USA

Frozen Head State Park, Morgan County, Tennessee, USA Gegründet von: Gary „Lazarus Lake“ Cantrell und Karl „Raw Dog“ Henn, erstmals 1986 ausgetragen

Gary „Lazarus Lake“ Cantrell und Karl „Raw Dog“ Henn, erstmals 1986 ausgetragen Distanz: fünf Runden, offiziell je 20 Meilen (32 km); nach Schätzung von Lazarus Lake eher 26 Meilen (42 km)

fünf Runden, offiziell je 20 Meilen (32 km); nach Schätzung von Lazarus Lake eher 26 Meilen (42 km) Höhenmeter: meist mit rund 18.000 m (60.000 Fuß) angegeben, eine Schätzung

meist mit rund 18.000 m (60.000 Fuß) angegeben, eine Schätzung Zeitlimit: 60 Stunden; Runde 4 muss bis zur 36. Stunde begonnen werden

60 Stunden; Runde 4 muss bis zur 36. Stunde begonnen werden Teilnehmer: rund 40 (2026 starteten 40)

rund 40 (2026 starteten 40) Startgebühr: 1,60 US-Dollar

1,60 US-Dollar Finisher: 20 Läufer, insgesamt 26 Zieleinläufe (Stand 2026)

20 Läufer, insgesamt 26 Zieleinläufe (Stand 2026) Streckenrekord: 52:03:08, Brett Maune (USA), 2012

52:03:08, Brett Maune (USA), 2012 Nächstes Rennen: 2027, Termin geheim (2026 war der Start am 14. Februar)

Wie sind die Barkley Marathons entstanden?

Am Anfang stand ein Gefängnisausbruch. 1977 floh James Earl Ray, der verurteilte Mörder von Martin Luther King, aus dem Brushy Mountain State Penitentiary, gleich neben dem heutigen Frozen Head State Park. Nach mehr als zwei Tagen auf der Flucht durch die Hügel hatte er nur wenige Meilen geschafft, als er gefasst wurde. Gary Cantrell, ein Läufer aus der Gegend, besser bekannt als Lazarus Lake, meinte, er hätte in dieser Zeit 100 Meilen geschafft.

Zusammen mit Karl Henn wollte er es beweisen. Die erste Barkley 1986 ging über rund 50 Meilen mit einem Zeitlimit von 24 Stunden, und niemand kam ins Ziel. Benannt ist das Rennen nach Barry Barkley, Cantrells Nachbar und einer seiner frühen Laufpartner. 1989 wuchs die Strecke auf 100 Meilen, und das heutige Format mit Runden von rund 20 Meilen und 60 Stunden Zeitlimit gibt es seit 1995. In jenem Jahr kam der Brite Mark Williams als Erster ins Ziel, in 59:28:48 Stunden.

Lazarus Lake hat auch den Big’s Backyard Ultra erfunden, das „Last One Standing“-Rennen, das inzwischen auf der ganzen Welt gelaufen wird. Der Australier Phil Gore hält in diesem Format den Backyard-Ultra-Weltrekord.

Wie funktionieren die Barkley Marathons?

Fast alles an der Barkley ist darauf ausgelegt, es schwerer zu machen.

Der Start der Barkley Marathons 2009. Foto: Michael Hodge, CC BY 2.0

Der Start ist geheim. Die Läufer kennen nur ein Zeitfenster. Etwa eine Stunde vor dem Start wird in ein Muschelhorn geblasen, und das Rennen beginnt, wenn Lazarus Lake sich eine Zigarette anzündet.

Die Läufer kennen nur ein Zeitfenster. Etwa eine Stunde vor dem Start wird in ein Muschelhorn geblasen, und das Rennen beginnt, wenn Lazarus Lake sich eine Zigarette anzündet. Fünf Runden, 60 Stunden. Das sind im Schnitt 12 Stunden pro Runde, und die Uhr läuft weiter, während man im Camp pausiert. Jede Runde beginnt und endet am gelben Tor.

Das sind im Schnitt 12 Stunden pro Runde, und die Uhr läuft weiter, während man im Camp pausiert. Jede Runde beginnt und endet am gelben Tor. Keine Markierungen, kein GPS. Die Läufer navigieren mit Karte und Kompass durch Dornengestrüpp und steile, weglose Anstiege mit Namen wie Rat Jaw. Verpflegungsstationen gibt es nicht, nur an ein, zwei Stellen Wasser.

Die Läufer navigieren mit Karte und Kompass durch Dornengestrüpp und steile, weglose Anstiege mit Namen wie Rat Jaw. Verpflegungsstationen gibt es nicht, nur an ein, zwei Stellen Wasser. Die Bücher. Auf der Strecke sind Bücher versteckt, und die Läufer reißen die Seite mit ihrer Startnummer heraus, um zu beweisen, dass sie dort waren. In jeder Runde bekommen sie eine neue Nummer. Fehlt eine Seite, folgt die Disqualifikation.

Auf der Strecke sind Bücher versteckt, und die Läufer reißen die Seite mit ihrer Startnummer heraus, um zu beweisen, dass sie dort waren. In jeder Runde bekommen sie eine neue Nummer. Fehlt eine Seite, folgt die Disqualifikation. Die Richtung wechselt. Die Runden werden abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn gelaufen, nach einem Muster, das sich von Jahr zu Jahr ändert. In Runde 5 wählt der Führende die Richtung, und alle anderen müssen andersherum laufen.

Die Runden werden abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn gelaufen, nach einem Muster, das sich von Jahr zu Jahr ändert. In Runde 5 wählt der Führende die Richtung, und alle anderen müssen andersherum laufen. Taps. Wenn ein Läufer aufgibt und ins Camp zurückkehrt, bläst ein Hornist Taps, ein Signal, das beim US-Militär unter anderem bei Beerdigungen gespielt wird.

Wer drei Runden in weniger als 40 Stunden schafft, beendet den „Fun Run“. Das sind offiziell 60 Meilen, und in den meisten Jahren ist das das Beste, was irgendjemand erreicht.

Wie kommt man zu den Barkley Marathons?

Es gibt keine Website und keine Anmeldeseite. Bewerbungen laufen per E-Mail zu einem geheimen Zeitpunkt, und das Verfahren ändert sich jedes Jahr. Die Bewerber schreiben einen Aufsatz mit dem Titel „Warum ich bei der Barkley starten darf“, und die Glücklichen erhalten einen „Beileidsbrief“. Die Startgebühr beträgt 1,60 US-Dollar.

Neulinge, im Barkley-Jargon „Virgins“ genannt, bringen außerdem ein Nummernschild aus ihrem Bundesstaat oder Land mit. Wiederholungstäter bringen mit, was Lazarus Lake verlangt, etwa ein weißes Hemd, ein Flanellhemd oder Socken. Und jedes Jahr wird ein Läufer zum „Menschenopfer“ bestimmt: derjenige, dem er am wenigsten zutraut, auch nur eine Runde zu schaffen. Er trägt die Startnummer 1.

Hat schon jemand die Barkley Marathons beendet?

Ja, aber nur wenige. Stand 2026 haben 20 Läufer das Rennen beendet, mit insgesamt 26 Zieleinläufen, das sind rund 2 % der Starter. In den meisten Jahren kommt überhaupt niemand ins Ziel.

Rekord Wer und wann Erster Finisher Mark Williams (Großbritannien), 1995, 59:28:48 Streckenrekord Brett Maune (USA), 2012, 52:03:08 Meiste Zieleinläufe Jared Campbell (USA), 4 (2012, 2014, 2016, 2024) Meiste Finisher in einem Jahr 5, im Jahr 2024 Erste Frau im Ziel Jasmin Paris (Großbritannien), 2024, 59:58:21

Am knappsten scheiterte der Kanadier Gary Robbins, der 2017 sechs Sekunden nach Ablauf der 60 Stunden am gelben Tor ankam, und dazu noch auf dem falschen Weg. Seine Versuche sind Thema des Films Where Dreams Go to Die.

2024: Rekord mit fünf Finishern

Die Ausgabe 2024, gestartet am 20. März, stellte die bisherigen Erwartungen an die Barkley auf den Kopf. Fünf Läufer kamen ins Ziel, mehr als der bisherige Rekord von drei in einem Jahr. Der Ukrainer Ihor Verys, der in Kanada lebt, gewann in 58:44:59. John Kelly schaffte seinen dritten Zieleinlauf, Jared Campbell seinen vierten, ein Rekord, und Jasmin Paris kam als erste Frau überhaupt ins Ziel, 99 Sekunden vor Ablauf des Limits (iRunFar, Canadian Running).

Finisher 2024 Zeit 1. Ihor Verys (Ukraine/Kanada) 58:44:59 2. John Kelly (USA) 59:15:38 3. Jared Campbell (USA) 59:30:32 4. Greig Hamilton (Neuseeland) 59:38:42 5. Jasmin Paris (Großbritannien) 59:58:21

2025 und 2026: keine Finisher

Dann schlug die Strecke zurück. 2025 begann das Rennen am 18. März um 11:37 Uhr, so spät wie nie zuvor, auf einer Strecke, die die Läufer als so zugewachsen wie noch nie beschrieben. Nur rund zehn Läufer schafften die erste Runde innerhalb des Limits, niemand kam ins Ziel, und John Kelly war der Einzige, der den Fun Run beendete, in 39:50:27 (iRunFar).

2026 verlegte Lazarus Lake den Start auf Samstag, den 14. Februar, so früh wie nie, was kürzere Tage und kältere Nächte bedeutete. Vierzig Läufer aus 15 Ländern starteten bei Regen, Schlamm, Kälte und Nebel, darunter der Brite Damian Hall, der Franzose Mathieu Blanchard und der Amerikaner Max King. Alle drei schieden in Runde 3 aus. Der Franzose Sébastien Raichon beendete als Einziger den Fun Run, in 38:05:46, verpasste aber das 36-Stunden-Limit für den Start von Runde 4, und zum zweiten Mal in Folge gab es keinen Finisher (iRunFar).

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag von Les français de la Barkley (@barkley_marathons_french_team)

Das Wetter am Lookout Tower auf dem Gipfel von Rat Jaw während des Rennens 2026. (Foto von Ashley Harris, geteilt von Keith Dunn.)

Wann finden die Barkley Marathons 2027 statt?

Außerhalb des Rennens weiß das niemand, und genau das ist der Punkt. Der Termin wird nie vorher bekannt gegeben. Jahrelang fand das Rennen zwischen Mitte März und Anfang April statt, oft rund um den 1. April, doch 2026 ging es schon Mitte Februar los. Unsere Einschätzung: Rechnen Sie wieder mit dem Spätwinter, und damit, es erst zu erfahren, wenn die Läufer schon unterwegs sind.

Ein offizielles Tracking gibt es nicht. Der inoffizielle Nachrichtenkanal des Rennens ist Keith Dunn, der Updates auf X und Bluesky postet, und Medien wie iRunFar berichten Runde für Runde über die Ergebnisse.

Hat ein Australier die Barkley beendet?

Noch nicht. Unter den 20 Finishern ist kein Australier. Isobel Ross aus dem Bundesstaat Victoria ist dreimal gestartet, zuletzt 2025. Der nächstgelegene Finisher aus einem Nachbarland ist der Neuseeländer Greig Hamilton, Vierter der fünf Finisher von 2024. Für australische Ausdauerläufer ist das Backyard-Format das Rennen der Wahl: siehe unsere Liste der Backyard Ultras in Australien.

Ist David Goggins die Barkley Marathons gelaufen?

Nein. Auch wenn viele Suchanfragen anderes vermuten lassen: David Goggins ist bei der Barkley nie gestartet. Er steht weder auf der Finisherliste noch in den Ergebnissen von 2024, 2025 oder 2026. Ein Bericht, er werde 2026 starten, war ein Aprilscherz, wie die Website, die ihn veröffentlicht hatte, später selbst klarstellte. Ein anderes Rennen von Lazarus Lake ist Goggins aber gelaufen: Er gewann den Strolling Jim 40 in Tennessee.

Wo kann man die Barkley-Marathons-Doku sehen?

Die Doku von 2014, die das Rennen berühmt gemacht hat. Plakat: barkleymovie.com

The Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young (2014), der Film, der das Rennen bekannt gemacht hat, begleitet die Ausgabe 2012. In den USA läuft er bei Prime Video; in Australien kann man ihn bei Apple TV leihen oder kaufen. Auf Netflix ist er nicht. Die Streaming-Angebote ändern sich oft, also am besten bei JustWatch für das eigene Land nachsehen.

(2014), der Film, der das Rennen bekannt gemacht hat, begleitet die Ausgabe 2012. In den USA läuft er bei Prime Video; in Australien kann man ihn bei Apple TV leihen oder kaufen. Auf Netflix ist er nicht. Die Streaming-Angebote ändern sich oft, also am besten bei JustWatch für das eigene Land nachsehen. The Finisher: Jasmin Paris and the Barkley Marathons (2025) von Singletrack erzählt die dreijährige Mission von Jasmin Paris. Der Film hatte kostenlos Premiere auf dem YouTube-Kanal von Singletrack und lief beim Banff Mountain Film Festival.

(2025) von Singletrack erzählt die dreijährige Mission von Jasmin Paris. Der Film hatte kostenlos Premiere auf dem YouTube-Kanal von Singletrack und lief beim Banff Mountain Film Festival. Where Dreams Go to Die (2017) von Ethan Newberry begleitet die Versuche von Gary Robbins 2016 und 2017 und die sechs Sekunden zu viel.

Warum die Barkley so wichtig ist

Die meisten Rennen sind so angelegt, dass man sie schaffen kann, wenn man fit genug ist. Die Barkley ist so angelegt, dass man es wahrscheinlich nicht schafft, und genau deshalb kehren die besten Ultraläufer der Welt immer wieder zurück. Unsere Einschätzung: In Zeiten von GPS-Uhren, Verpflegungsstationen alle 10 km und Live-Tracking ist sie eines der letzten Rennen, bei denen man wirklich auf sich allein gestellt ist, und ein Zieleinlauf dort ist mehr wert als fast überall sonst ein Sieg.

Wer etwas kleiner anfangen möchte, für den ist unser kostenloser 16-Wochen-Marathon-Trainingsplan (auf Englisch) ein guter erster Schritt. Und zum Vergleich: Die Geschichte von Phil Gore, der 119 Stunden lang gelaufen ist, zeigt, was das andere Rennen von Lazarus Lake einem Körper abverlangt.

FAQ

Wie lang sind die Barkley Marathons?

Offiziell 100 Meilen (161 km) in fünf Runden zu je 20 Meilen. Nach Lazarus Lakes eigener Schätzung ist jede Runde eher 26 Meilen lang, insgesamt also rund 130 Meilen (etwa 210 km), bei einem Zeitlimit von 60 Stunden.

Wie viele Menschen haben die Barkley beendet?

Zwanzig Läufer, mit insgesamt 26 Zieleinläufen, Stand 2026. 2025 und 2026 kam niemand ins Ziel.

Warum kostet die Barkley nur 1,60 Dollar Startgebühr?

Die winzige Gebühr gehört zum trockenen Humor des Rennens. Der wahre Preis ist der Aufsatz, das Nummernschild für Neulinge und die 60 Stunden.

Kann man die Barkley live verfolgen?

Nein. Es gibt weder eine Übertragung noch ein Tracking. Folgen Sie Keith Dunns Posts auf X und Bluesky und den Rundenberichten von iRunFar.

Wer war die erste Frau, die die Barkley beendet hat?

Die Britin Jasmin Paris, 2024, in 59:58:21, weniger als zwei Minuten vor Ablauf des 60-Stunden-Limits.

Dieser Artikel wurde von der australischen Redaktion von Men’s Fitness Online auf Englisch verfasst und mithilfe künstlicher Intelligenz ins Deutsche übersetzt. Wenn Sie einen Fehler finden, schreiben Sie uns an editor@mensfitnessonline.com.au. Englische Originalfassung: Barkley Marathons (English).

Titelbild: Lazarus Lake zündet die Zigarette an, die das Rennen startet. Foto: Michael Hodge, CC BY 2.0.