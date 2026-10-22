Karl Bushby: Nach 28 Jahren und 48.000 Kilometern zu Fuß fast zu Hause

Am 1. November 1998 verließ ein ehemaliger britischer Fallschirmjäger Punta Arenas an der Südspitze Chiles, mit rund 500 Dollar und ohne Sponsoren. Sein Ziel: zu Fuß nach Hause, nach Hull im Norden Englands. Fast 28 Jahre und rund 48.000 Kilometer später ist Karl Bushby beinahe angekommen.

Er gab sich zwei Regeln: keine Fortbewegung mit Verkehrsmitteln entlang seiner Route, und erst nach Hause zurückkehren, wenn er den ganzen Weg aus eigener Kraft zurückgelegt hat (karlbushby.world). Sie führten ihn durch 29 Länder, über ein zugefrorenes Meer, durch einen der gefährlichsten Dschungel der Welt, bis zu einem Einreiseverbot für Russland, schwimmend über das Kaspische Meer und in diesem Monat über den Ärmelkanal.

Karl Bushby unterwegs: Pause im Dschungel (oben) und mit seinem Wagen auf einer Wüstenstraße (unten). Fotos: Instagram.

Letzter Stand · Wo ist Karl Bushby jetzt? Zuletzt bestätigte Position, 22. Oktober 2026: Am 5. Oktober erreichte Karl Bushby schwimmend Shakespeare Beach bei Dover, am 9. Oktober brach er in Richtung Hull auf, mit rund 400 Kilometern vor sich. Bei seiner Mutter in der Nähe von Hull wird er Anfang November erwartet. Wir aktualisieren diesen Kasten, sobald eine neue Position bestätigt ist und er seinem Ziel näherkommt.

Karl Bushby auf einen Blick Geboren: 30. März 1969 in Hull, England (57)

30. März 1969 in Hull, England (57) Hintergrund: trat mit 16 in die britische Armee ein und diente 11 Jahre im Parachute Regiment

trat mit 16 in die britische Armee ein und diente 11 Jahre im Parachute Regiment Die Expedition: die Goliath Expedition, von Punta Arenas (Chile) nach Hull

die Goliath Expedition, von Punta Arenas (Chile) nach Hull Start: 1. November 1998

1. November 1998 Strecke: rund 48.000 km durch 29 Länder, fast alles zu Fuß

rund 48.000 km durch 29 Länder, fast alles zu Fuß Die Regeln: keine Fortbewegung mit Verkehrsmitteln entlang der Route, und Heimkehr nur zu Fuß

keine Fortbewegung mit Verkehrsmitteln entlang der Route, und Heimkehr nur zu Fuß Ziel: Hull, erwartet Anfang November 2026

Hull, erwartet Anfang November 2026 Film: Walk of Life von Werner Herzog

Wer ist Karl Bushby?

Karl Bushby wurde am 30. März 1969 in Hull geboren, trat mit 16 in die Armee ein und diente 11 Jahre im 3. Bataillon des Parachute Regiment (Wikipedia). Die Idee, wie er sie auf seiner Website erzählt: eine einzige ununterbrochene Linie auf der Landkarte, von der Südspitze Südamerikas bis vor die eigene Haustür. Er rechnete mit etwa 12 Jahren.

Karl Bushby auf der Goliath Expedition. Image: NapoleoqqBonaparte, own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Die zwei Regeln

Die Regeln erklären, warum die Expedition fast 28 Jahre dauerte, und warum sie etwas bedeutet. Kein motorisiertes Verkehrsmittel darf ihn auf der Route voranbringen, und nach Hause darf er nur zu Fuß.

Unterbrechen darf er seine Route trotzdem. Wenn Visa abliefen, flog er weg, um zu warten, 2002 nach Bogotá und mehrmals nach Mexiko, und kehrte dann dorthin zurück, wo er seine Wanderung unterbrochen hatte (Wikipedia). Als Eurotunnel im Juni 2026 ablehnte, ihn durch den Servicetunnel des Kanaltunnels gehen zu lassen, blieb nur ein Weg, aus eigener Kraft hinüberzukommen: schwimmen.

Karl Bushbys Buch Giant Steps (Sphere, 2007, auf Englisch) erzählt die Reise bis nach Russland, einschließlich der Überquerung der Beringstraße. Cover: Sphere/Hachette.

Die Route, Jahr für Jahr

Wann Wo und was 1. Nov. 1998 Start in Punta Arenas, Chile Feb. 2001 Durchquert den Darién-Dschungel nach Panama; 18 Tage Haft wegen Einreise ohne Visum Apr. 2002 Einreise in die USA bei Nogales, Arizona März 2006 Überquert mit Dimitri Kieffer die zugefrorene Beringstraße von Alaska nach Russland; von russischen Grenzbeamten festgenommen 2013–2014 Russland verhängt ein fünfjähriges Einreiseverbot; er geht quer durch die USA zur russischen Botschaft in Washington; das Einreiseverbot wird im Oktober 2014 aufgehoben 2017–2018 Mongolei, dann China unter Polizeibegleitung 2019–2020 Usbekistan; an der Grenze zwischen Turkmenistan und Iran wegen fehlender Visa gestoppt, dann Corona Aug. 2024 Durchschwimmt das Kaspische Meer, rund 290 km von Kasachstan nach Aserbaidschan, in 31 Tagen 2025 Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn (Budapest im November), Slowakei Sept. 2026 Belgien, am 20. September weiter nach Frankreich 5. Okt. 2026 Durchschwimmt den Ärmelkanal und landet bei Dover, auf den Tag genau 28 Jahre nach seinem Aufbruch aus Hull Anfang Nov. 2026 In Hull erwartet Quellen: Wikipedia, AP, karlbushby.world.

Die härtesten Momente

Der Darién-Dschungel

Das unwegsame Dschungelgebiet zwischen Kolumbien und Panama gilt als einer der gefährlichsten Fußwege der Welt. Bushby kam Anfang 2001 durch und saß danach 18 Tage in Panama in Haft, weil er ohne Visum eingereist war.

Zu Fuß über ein zugefrorenes Meer

Im März 2006 überquerten er und Dimitri Kieffer die Beringstraße auf dem Meereis, von Alaska nach Russland, in rund zwei Wochen. Russische Grenzbeamte nahmen sie bei der Ankunft fest; ein Einspruch ermöglichte die Weiterreise.

Einreiseverbot in Russland

Russland verweigerte ihm 2012 ein Visum und verhängte 2013 ein fünfjähriges Einreiseverbot. Seine Antwort: mehr als 4.800 Kilometer zu Fuß quer durch die USA bis zur russischen Botschaft in Washington. Im Oktober 2014 wurde das Verbot aufgehoben.

Schwimmend über das Kaspische Meer

Weil Iran und Russland verschlossen blieben, durchschwamm er im August 2024 das Kaspische Meer, mit Angela Maxwell und zwei aserbaidschanischen Schwimmern: rund 290 Kilometer in 31 Tagen.

Der Ärmelkanal

Da er den Kanaltunnel nicht zu Fuß durchqueren durfte, schwamm er stattdessen durch den Ärmelkanal, mit Sondergenehmigung der französischen und britischen Behörden, wie AP berichtete, in rund 20 Stunden, verteilt auf drei Tage (AP). Am 5. Oktober 2026, auf den Tag genau 28 Jahre nach seinem Aufbruch aus Hull, ging er bei Dover an Land, empfangen von seinem Vater Keith und dem Filmemacher Werner Herzog.

Warum hat es 28 Jahre gedauert?

Geplant waren 12. Das größte Problem waren laut AP die Visa, dazu verlorene Sponsoren nach der Finanzkrise 2008, Corona sowie Kriege und Politik entlang der Route (AP). Seine Regeln zwangen ihn, jede Blockade abzuwarten, statt sie per Flugzeug zu umgehen.

Wann erreicht Karl Bushby Hull?

Am 9. Oktober brach er in Dover nach Norden auf, mit rund 400 Kilometern vor sich. Bei seiner Mutter Angela in der Nähe von Hull wird er Anfang November erwartet. Gesehen hat er sie zuletzt 2015 (AP).

Gibt es eine Dokumentation über Karl Bushby?

Ja. Werner Herzog dreht einen abendfüllenden Film über die Reise, Walk of Life (AP). Ein Starttermin steht noch nicht fest.

Karl Bushby: häufige Fragen

Wie lange ist Karl Bushby schon unterwegs?

Seit dem 1. November 1998, also fast 28 Jahre. Hull verließ er am 5. Oktober 1998 in Richtung Chile.

Wie weit ist Karl Bushby gekommen?

Rund 48.000 Kilometer durch 29 Länder, fast alles zu Fuß, dazu zwei lange Strecken schwimmend.

Wo ist Karl Bushby jetzt?

Auf der letzten Etappe von Dover nach Hull. Am 5. Oktober 2026 erreichte er schwimmend die englische Küste, am 9. Oktober brach er auf.

Wie alt ist Karl Bushby?

57. Er wurde am 30. März 1969 geboren.

Warum ist Karl Bushby durch den Ärmelkanal geschwommen?

Seine Regeln verbieten jedes Verkehrsmittel, um voranzukommen, und Eurotunnel lehnte einen Fußmarsch durch den Servicetunnel des Kanaltunnels ab.

Die australische Redaktion von Men’s Fitness Online hat diesen Artikel auf Englisch recherchiert und verfasst. Anschließend wurde er mit KI-Unterstützung ins Deutsche übersetzt. Hinweise auf Fehler bitte an editor@mensfitnessonline.com.au. Originalfassung: Karl Bushby (English).