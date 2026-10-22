Karl Bushby: 28 anos e 48 mil km a pé para voltar para casa

Em 1º de novembro de 1998, um ex-paraquedista britânico saiu de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, com cerca de 500 dólares e nenhum patrocinador. Ele havia partido para voltar a pé à sua casa, em Hull, no norte da Inglaterra. Quase 28 anos e cerca de 48 mil quilômetros depois, Karl Bushby está quase lá.

Ele criou duas regras: nenhum meio de transporte para avançar, e nada de voltar para casa a não ser a pé (karlbushby.world). Elas o levaram por 29 países, sobre um mar congelado, por uma das selvas mais perigosas do mundo, enfrentando uma proibição de entrada na Rússia, a nado pelo Mar Cáspio e, este mês, pelo Canal da Mancha.

Karl Bushby na estrada: uma pausa na selva (em cima) e o carrinho dele em uma estrada no deserto (embaixo). Fotos: Instagram.

Última atualização · onde está Karl Bushby agora? Última posição confirmada, 22 de outubro de 2026: Karl Bushby chegou a nado a Shakespeare Beach, perto de Dover, em 5 de outubro e retomou a caminhada rumo a Hull em 9 de outubro, com cerca de 400 km pela frente. É esperado na casa da mãe, perto de Hull, no início de novembro. Vamos atualizar este quadro assim que houver uma nova posição confirmada.

Karl Bushby em resumo Nascimento: 30 de março de 1969, em Hull, Inglaterra (57 anos)

30 de março de 1969, em Hull, Inglaterra (57 anos) Trajetória: entrou no exército britânico aos 16 anos e serviu 11 anos no Regimento de Paraquedistas

entrou no exército britânico aos 16 anos e serviu 11 anos no Regimento de Paraquedistas A expedição: a Goliath Expedition, de Punta Arenas (Chile) a Hull

a Goliath Expedition, de Punta Arenas (Chile) a Hull Partida: 1º de novembro de 1998

1º de novembro de 1998 Distância: cerca de 48 mil km percorridos, quase tudo a pé, por 29 países

cerca de 48 mil km percorridos, quase tudo a pé, por 29 países As regras: nenhum transporte para avançar, e nada de voltar para casa a não ser a pé

nenhum transporte para avançar, e nada de voltar para casa a não ser a pé Chegada: Hull, prevista para o início de novembro de 2026

Hull, prevista para o início de novembro de 2026 Filme: Walk of Life, de Werner Herzog

Quem é Karl Bushby?

Karl Bushby nasceu em Hull em 30 de março de 1969. Entrou no exército aos 16 anos e serviu 11 anos no 3º Batalhão do Regimento de Paraquedistas (Wikipedia). A ideia, como ele conta no seu site: uma única linha contínua no mapa, do extremo da América do Sul até a porta de casa. Ele achava que levaria uns 12 anos.

Karl Bushby durante a Goliath Expedition. Image: NapoleoqqBonaparte, own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

As duas regras

São as regras que explicam por que a expedição já dura quase 28 anos, e que dão sentido à façanha. Ele não pode usar veículos motorizados para avançar no percurso, e só pode voltar para casa caminhando.

Elas não o impedem de interromper o percurso temporariamente. Quando os vistos venciam, ele pegava um avião para esperar em outro lugar, como Bogotá em 2002 e o México várias vezes, e depois voltava ao ponto onde tinha parado para seguir (Wikipedia). Em junho de 2026, quando a Eurotunnel recusou a travessia a pé pela galeria de serviço do túnel sob o Canal da Mancha, a única forma de atravessar pelos próprios meios era nadando.

O livro de Karl Bushby Giant Steps (Sphere, 2007, em inglês) conta a jornada até a Rússia, incluindo a travessia do Estreito de Bering. Capa: Sphere/Hachette.

A rota, ano a ano

Quando Onde e o quê 1º nov. 1998 Parte de Punta Arenas, no Chile Fev. 2001 Atravessa a Selva de Darién até o Panamá; 18 dias preso por entrar sem visto Abr. 2002 Entra nos Estados Unidos por Nogales, no Arizona Mar. 2006 Atravessa a pé o Estreito de Bering congelado, do Alasca à Rússia, com Dimitri Kieffer; detido por guardas de fronteira russos 2013–2014 A Rússia o proíbe de entrar por cinco anos; ele atravessa os EUA a pé até a embaixada russa em Washington; a proibição é derrubada em outubro de 2014 2017–2018 Mongólia, depois China com escolta policial 2019–2020 Uzbequistão; impedido de seguir na fronteira entre o Turcomenistão e o Irã por problemas de visto, e depois veio a covid-19 Ago. 2024 Atravessa a nado o Mar Cáspio, cerca de 290 km do Cazaquistão ao Azerbaijão, em 31 dias 2025 Turquia, Bulgária, Romênia, Hungria (Budapeste em novembro), Eslováquia Set. 2026 Bélgica, e entra na França em 20 de setembro 5 out. 2026 Atravessa o Canal da Mancha a nado e chega perto de Dover, exatamente 28 anos depois de sair de Hull Início de nov. 2026 Chegada prevista a Hull Fontes: Wikipedia, AP, karlbushby.world.

Os momentos mais difíceis

A Selva de Darién

A selva sem estradas entre a Colômbia e o Panamá é um dos trechos mais perigosos do planeta para atravessar a pé. Bushby passou por ela no início de 2001 e depois ficou 18 dias preso no Panamá por ter entrado sem visto.

Caminhando sobre um mar congelado

Em março de 2006, com Dimitri Kieffer, ele atravessou o Estreito de Bering sobre o gelo marinho, do Alasca à Rússia, em cerca de duas semanas. Na chegada, guardas de fronteira russos os detiveram; um recurso permitiu que seguissem.

Banido da Rússia

A Rússia negou seu visto em 2012 e, em 2013, o proibiu de entrar por cinco anos. A resposta dele: mais de 4.800 km a pé pelos Estados Unidos até a embaixada russa em Washington. A proibição foi derrubada em outubro de 2014.

O Mar Cáspio a nado

Sem poder passar pelo Irã ou pela Rússia, em agosto de 2024 ele atravessou o Mar Cáspio a nado com Angela Maxwell e dois nadadores azerbaijanos: cerca de 290 km em 31 dias.

O Canal da Mancha

Sem autorização para atravessar o túnel a pé, ele atravessou o Canal da Mancha a nado, com autorização especial das autoridades francesas e britânicas, segundo a agência AP, em cerca de 20 horas divididas em três dias (AP). Chegou a Shakespeare Beach, perto de Dover, em 5 de outubro de 2026, exatamente 28 anos depois de sair de Hull, recebido pelo pai, Keith, e pelo cineasta Werner Herzog.

Por que levou 28 anos?

Ele esperava 12. O maior problema foram os vistos, segundo a AP, além dos patrocinadores perdidos após a crise financeira de 2008, da covid-19 e de guerras e política pelo caminho (AP). As regras o obrigavam a esperar cada bloqueio passar, em vez de contorná-lo de avião.

Quando Karl Bushby vai chegar a Hull?

Ele saiu de Dover rumo ao norte em 9 de outubro, com cerca de 400 km pela frente, e é esperado na casa da mãe, Angela, perto de Hull, no início de novembro. Ele não a vê desde 2015 (AP).

Existe um documentário sobre Karl Bushby?

Sim. Werner Herzog está fazendo um longa-metragem sobre a jornada, Walk of Life (AP). Ainda não há previsão de estreia.

Karl Bushby: perguntas frequentes

Há quanto tempo Karl Bushby está caminhando?

Desde 1º de novembro de 1998: quase 28 anos. Ele saiu de Hull rumo ao Chile em 5 de outubro de 1998.

Quantos quilômetros Karl Bushby percorreu?

Cerca de 48 mil km por 29 países, quase tudo a pé, mais duas longas travessias a nado.

Onde está Karl Bushby agora?

No último trecho, de Dover a Hull. Ele chegou depois de atravessar o Canal da Mancha a nado em 5 de outubro de 2026 e retomou a caminhada em 9 de outubro.

Quantos anos tem Karl Bushby?

57. Ele nasceu em 30 de março de 1969.

Por que Karl Bushby atravessou o Canal da Mancha a nado?

As regras dele proíbem qualquer transporte para avançar, e a Eurotunnel não permitiu a travessia a pé pela galeria de serviço do túnel.

Este artigo foi escrito em inglês pela redação australiana da Men’s Fitness Online e traduzido para o português com ajuda de inteligência artificial. Se você encontrar um erro, escreva para editor@mensfitnessonline.com.au. Versão original: Karl Bushby (English).