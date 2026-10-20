バックヤードウルトラとは？ルール・世界記録・日本の大会

バックヤードウルトラは、1周6.706kmのコースを1時間以内に走り、毎時00分に次の周回をスタートするレースです。これを最後の1人になるまで続けます。走る総距離にも、レース全体の制限時間にも上限はありません。勝者は最後まで残った1人だけで、2位の選手を含むほかの全員は記録上「DNF（途中棄権）」になります。

1周6.7kmなら、走ること自体はそれほど難しくありません。本当にきついのは、それを1時間ごとに繰り返すこと。深夜2時になっても、翌日の夕方になっても、走り続けなければなりません。この記事では、ルール、距離の目安、世界記録と日本記録、日本で走れる大会までをまとめて解説します。

バックヤードウルトラの基本情報 1周： 6.706km（4.167マイル）。バックヤードウルトラでは、1周の単位を「ヤード（yard）」と呼びます

6.706km（4.167マイル）。バックヤードウルトラでは、1周の単位を「ヤード（yard）」と呼びます スタート： 毎時00分。1時間以内に戻れなければ脱落

毎時00分。1時間以内に戻れなければ脱落 勝者： 最後の1人が、さらに1周を1人で走り切ったら優勝

最後の1人が、さらに1周を1人で走り切ったら優勝 24周： ちょうど100マイル（約161km）

ちょうど100マイル（約161km） 世界記録： 119周（約798km）、フィル・ゴア（オーストラリア、2025年）

119周（約798km）、フィル・ゴア（オーストラリア、2025年） 日本記録： 106周（約711km）、河畑和宏（2025年、Big’s Backyard Ultra）

106周（約711km）、河畑和宏（2025年、Big’s Backyard Ultra） 考案者：ラザルス・レイク（米国テネシー州、2011年）

毎時00分、全員が同じゲートから次の周回に出発します（オーストラリアのゴールドコースト・バックヤードウルトラ）

バックヤードウルトラのルール

ルールはBig’s Backyard Ultraの公式ルール（英語）で決められていて、とても単純です。

1周6.706kmのコースを1時間以内に走ります。 残った時間は休憩に使えます。食事、着替え、仮眠も、すべてこの時間に行います。 次の周回は、前の周回のちょうど1時間後にスタートします。3分前、2分前、1分前に合図があり、遅れてのスタートは認められません。 1時間以内に戻れなかった人、スタートに立てなかった人は脱落です。 最後に残った1人が、もう1周を1人で走り切れば優勝です。走り切れなければ、勝者なしになります。

1時間で6.7kmを走るのに必要なペースは、1kmあたり約8分57秒です。速く走れば休憩が長くなりますが、そのぶん脚や内臓への負担も増えます。ペースを抑えて体力を温存するか、速めに走って休憩時間を確保するか。この駆け引きが、バックヤードウルトラの面白さです。

周回数と距離の目安

1周6.7056kmは、ちょうど4.1667マイル。24周するとぴったり100マイルになるように決められています。

周回数 距離 1周 6.7km 7周 46.9km（フルマラソン超え） 24周（丸1日） 160.9km（100マイル） 48周（丸2日） 321.9km 72周（丸3日） 482.8km 100周 670.6km 106周（日本記録） 710.8km 119周（世界記録） 798.0km

発祥はテネシー州の「裏庭」

バックヤードウルトラを考えたのは、過酷なトレイルレース「バークレー・マラソンズ」の主催者としても知られるゲイリー・カントレル（通称ラザルス・レイク）です。2011年、米国テネシー州ベルバックル近くにある自分の土地で最初の大会を開き、愛犬の「ビッグ」にちなんで、大会を「Big’s Backyard Ultra」と名付けました。「バックヤード（裏庭）」という名前は、ここから来ています。

この形式はその後、世界中に広がりました。世界中のバックヤードウルトラの大会と記録を集めたデータベースYardloreには、2026年9月の時点で7万9,000人以上の選手と2,350以上の大会が登録されています。

世界記録と日本記録

記録 周回数 世界記録：フィル・ゴア（オーストラリア、2025年6月） 119周（約798km） 個人世界選手権2025の優勝：フィル・ゴア 114周（約764km） 日本記録：河畑和宏（2025年10月、Big’s Backyard Ultra 5位） 106周（約711km）

世界記録は、オーストラリアのフィル・ゴア選手が2025年6月、クイーンズランド州のデッド・カウ・ガリー・バックヤードウルトラで達成した119周（約798km）です。約5日間、1時間ごとのスタートを119回繰り返しました。ゴア選手は同じ年の10月、テネシー州で行われた個人の世界選手権Big’s Backyard Ultraでも114周で優勝しています。詳しくは世界記録の記事（英語）をご覧ください。

ロシアのドミトリー・クリモフ選手の123周（2026年6月）が紹介されることもありますが、この記録は認められていません。大会後、選手以外の人がコースで並走していたとされる映像が見つかり、ラザルス・レイクがこの大会の結果を無効にしたとMarathon Handbook（英語）が報じています。

日本記録は、河畑和宏選手が2025年のBig’s Backyard Ultraで走った106周（約711km）です。世界のトップ選手が集まるこの大会で5位に入りました。Yardloreの結果ページでも、日本記録として記録されています。

世界大会：個人戦と国別対抗戦

世界選手権には個人戦と国別対抗戦があり、現在は隔年で交互に開催されています。

個人の世界選手権（Big’s Backyard Ultra）： テネシー州ベルバックルにあるラザルス・レイクの土地で開かれます。2023年、2025年に開催されました。

テネシー州ベルバックルにあるラザルス・レイクの土地で開かれます。2023年、2025年に開催されました。 国別対抗戦（World Team Championships）：各国の代表15人が、それぞれの国のコースで同時にスタートし、15人の合計周回数で順位を競います。2022年、2024年、2026年に開催。日本は2022年と2024年に4位でした。

日本代表は、国内の「シルバーチケットレース」の優勝者と、国内ランキング上位の選手から選ばれます（RUNNET）。2026年の国別対抗戦で日本代表は長野県木島平村を走りました。レースの様子は国別対抗戦2026：日本代表の記事でお伝えしています。

日本で走れるバックヤードウルトラ

国内の主な大会は「Backyard Ultra Last SAMURAI Standing（BULSS）」のシリーズです。2020年11月に東京・高尾で開かれた第2回大会では、25人中24人が24周（100マイル）を超え、最後は吉田選手と森下選手の一騎打ちとなり、吉田選手が54周を走って優勝しました（大会結果）。

これまでに群馬県上野村、北海道、京都、福島などで開かれてきました。2026年のシリーズには茨城、東京、北海道、新潟の大会が並び、4月には長野県木島平村で代表選考を兼ねたシルバーチケットレースも行われました。日程とエントリーはBULSSの公式サイトで確認できます。

序盤は会話ができるほどのゆったりしたペースで走る選手も多い

初めて出る人へ

速く走りすぎない： 1周45〜50分で走れば、10〜15分の休憩が取れます。序盤の飛ばしすぎは、後半になって響きます。

1周45〜50分で走れば、10〜15分の休憩が取れます。序盤の飛ばしすぎは、後半になって響きます。 休憩の段取りを決めておく： トイレ、食事、着替えを数分で済ませ、残りは横になる。この繰り返しが長い時間を支えます。

トイレ、食事、着替えを数分で済ませ、残りは横になる。この繰り返しが長い時間を支えます。 夜に備える： 夜間はヘッドランプが必須です。気温が下がるので、着替えも用意しておきましょう。

夜間はヘッドランプが必須です。気温が下がるので、着替えも用意しておきましょう。 サポートがあると心強い： 上位の選手は、補給や足のケアをサポートの人に任せ、自分は休むことに集中します。

上位の選手は、補給や足のケアをサポートの人に任せ、自分は休むことに集中します。 最初の目標は24周（100マイル）：丸1日走り続けられれば、大きな節目です。

よくある質問

バックヤードウルトラとは？

1周6.706kmを1時間以内に走り、毎時00分に次の周回をスタートするレースです。走れなくなった人から脱落し、最後に残った1人が勝者になります。

1周は何km？

6.706km（4.167マイル）です。24周でちょうど100マイル（約161km）になります。

バックヤードウルトラの世界記録は？

オーストラリアのフィル・ゴア選手が2025年6月に記録した119周（約798km）です。

日本記録は？

河畑和宏選手が2025年のBig’s Backyard Ultraで記録した106周（約711km）です。

2位の選手もDNFになるのはなぜ？

完走者は、最後の1周を1人で走り切った勝者だけ、というルールだからです。2位の選手は何百km走っても、記録上はDNFになります。

日本ではどこで走れる？

BULSSシリーズが東京、北海道、茨城、新潟などで開かれています。最新の日程は公式サイトで確認してください。

この記事は、オーストラリアのMen’s Fitness Online編集部が、英語の記事と取材資料をもとに、AIを活用して日本語で作成・編集したものです。誤りにお気づきの場合は editor@mensfitnessonline.com.au までお知らせください。